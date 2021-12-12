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إيلاف من بيروت: قال وزير الدفاع بيني غانتس الجمعة إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن بأنه أصدر تعليماته لقوات الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لضرب إيران.

في إيجاز مع الصحفيين على هامش القمة الوطنية للمجلس الأميركي الإسرائيلي في فلوريدا، قال غانتس إن الأمر الذي أصدره كان "الاستعداد لمواجهة التحدي الإيراني على المستوى العملياتي".

وأشار مسؤول دفاعي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن غانتس قدم جدولا زمنيا لموعد وقوع مثل هذا الهجوم خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، لكن المصدر لم يحدد أكثر.

وصرح غانتس للصحفيين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية "تفقد صبرها" وتدرك أن إيران تحاول إطالة أمد المفاوضات، وإنه حث الولايات المتحدة على تصعيد الضغط على إيران. قال: "هناك مجال للضغط الدولي - السياسي والاقتصادي والعسكري - لإقناع إيران بالتوقف عن تخيلاتها بشأن برنامج نووي".

اهتمام بمخاوف إسرائيل

أضاف غانتس أن مسؤولي الإدارة الأميركية الذين التقى بهم كانوا مهتمين بمخاوف إسرائيل، وأكد أن إيران هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية، قبل أن تكون مشكلة إسرائيلية، واتفق خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستطوران تعاونهما ضد طهران.

وقال غانتس إن الجانبين ناقشا أيضا الحفاظ على ما يسمى بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل على الدول الأخرى في المنطقة. "هناك العديد من الخطوات التي ناقشناها والتي ستؤثر على قدرة إسرائيل على أن تكون أقوى دولة في المنطقة لسنوات عديدة قادمة."

وأقر غانتس بأن إدارة بايدن لم تحدد موعدًا نهائيًا لموعد انسحابها من المحادثات في فيينا إذا لم يكن هناك تقدم، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستبدأ في التفكير في الخيار العسكري بجدية أكبر إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن إيران تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية وأنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز هذا الحد. وأقر بأن الرأي العام الأميركي لا يدعم المزيد من التدخل العسكري في الشرق الأوسط، لكنه قال إنه مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، سيأتي الأميركيون.

قال غانتس بشكل منفصل: "لا يزال الأميركيون معنا، لكن في الوقت نفسه، نحن كإسرائيليين بحاجة إلى أن نفهم أن الولايات المتحدة لديها أولويات أوسع".

صعبًا من دون واشنطن

قال مسؤول عسكري كبير ومرشح لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه بينما ستتصرف إسرائيل بشكل مستقل ضد إيران إذا لزم الأمر، فإن توجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية سيكون صعبًا من دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

أضاف الميجور جنرال إيال زمير: "الرغبة دائمًا في التنسيق مع [الولايات المتحدة] ما نقوم به، ولكن في نهاية المطاف، فإن إسرائيل مسؤولة عن مصيرها وستحمي أمن مواطنيها"، وذلك في مقابلة السبت في مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي.

زامير هو نائب سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ويعمل حاليًا زميلًا باحثًا في مركز أبحاث في واشنطن. يُشاع أنه مرشح الحصان الأسود لرئاسة الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن نائب رئيس الأركان الحالي، هيرزي هاليفي هو المرشح الأوفر حظًا.

وأقر زامير عند الضغط عليه أنه "سيكون من الصعب شن مثل هذه العملية دون التنسيق مع الأميركيين".

وقال إنه بينما تأمل إسرائيل في أن تردع الولايات المتحدة إيران، فإن إسرائيل ستتصرف إذا فشلت واشنطن في القيام بذلك.

وأوضح أن العمل العسكري سيكون نتيجة أخيرة ولن يتم تنفيذه إلا في حالة عدم وجود حل دبلوماسي للمشكلة الإيرانية. وأشار إلى أن المحادثات في فيينا "مقلقة" للغاية وأن جميع الخيارات تبدو سيئة للغاية في ما يتعلق بإسرائيل.