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ترحل إيران بين 2500 و 4000 أفغاني يوميًا، وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن إيران تلقي الناس ببساطة على الحدود، ونسبة عمليات الترحيل تتزايد بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة.

إيلاف من بيروت: هرباً من طالبان، فر محمد طاهر، الجندي في جيش الحكومة الأفغانية المخلوعة المدعومة من الولايات المتحدة، أولاً عبر الصحراء إلى باكستان، ثم تجنب إطلاق النار ليعبر الحدود إلى إيران. هناك، انزلقت شاحنة كان يستقلها، مكتظة بمهاجرين أفغان آخرين، على طريق متعرج وانقلبت، ما تركه مصابًا بجروح خطيرة.

بعد خروجه من مستشفى إيراني، حيث أخبره الأطباء أنه أصيب بكسر في فقرتين، قامت الشرطة بترحيله. كانت محاولته الثانية الفاشلة لدخول إيران. الآن، ها هو في العاصمة الإقليمية في جنوب غرب أفغانستان، يكافح من أجل الالتفاف في دعامة للظهر والرقبة تمتد حتى ذقنه. قال طاهر، 21 عامًا، إنه استسلم لمحاولة الفرار. وقال: "أنا عائد إلى الديار".

تلقيهم على الحدود

في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، فتحت إيران وباكستان أبوابهما لملايين اللاجئين الأفغان الفارين من الاحتلال السوفياتي ثم الحرب الأهلية ونظام طالبان الأول. هذا ليس الحال الآن. منذ سقوط كابول في أيدي طالبان في 15 أغسطس الماضي، أغلقت باكستان حدودها تقريبًا أمام اللاجئين. رحّلت إيران مئات الآلاف من الأفغان في الأشهر الأخيرة، لعدم استعدادها للنظر في طلبات اللجوء.

قال مسؤول في الأمم المتحدة: "تلقي السلطات الإيرانية الناس ببساطة على الحدود، ونسبة عمليات الترحيل تتزايد بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة".

ترحل إيران بين 2500 و 4000 أفغاني يوميًا، ينتهي بهم المطاف في زارانج. وهذا يفاقم الوضع المتوتر بالفعل على الحدود الأفغانية - الإيرانية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تبادلت القوات الإيرانية وقوات طالبان إطلاق النار بقذائف المورتر والمدافع الرشاشة بعد خلاف بين مزارعين إيرانيين ومقاتلي طالبان حول ترسيم الحدود.

في العادة، يدخل المهاجرون الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات إيرانية إيران عبر طرق التهريب الصحراوية في محافظة نمروز، حيث تلتقي حدود أفغانستان وإيران وباكستان. يعبر العائدون في طريق العودة جسر الحرير الذي يربط بين أفغانستان وإيران وهم يسيرون جنبًا إلى جنب مع شاحنات الوقود وعمال الحقائب الذين يدفعون العربات المتهالكة ويرتدون الأوشحة ونظارات السباحة للحماية من الرمال التي تهب عليها الرياح.

عودة نصف مليون أفغاني

منذ أغسطس الماضي، عندما اجتاحت طالبان أفغانستان في هجومها الخاطف الأخير، وحتى 5 ديسمبر الجاري، عاد ما يقرب من نصف مليون أفغاني دخلوا إيران بشكل غير قانوني، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقد تم ترحيل نحو 360 ألفًا وغادر 126 ألفًا منهم طواعية. قال مسؤولو الأمم المتحدة إن العديد من هؤلاء عادوا على الأرجح لأنهم يخشون الترحيل.

قال أحدهم، وهو مهاجر يبلغ من العمر 23 عامًا ويدعى هاشم، بعد دقائق من وصوله إلى زارانج من إيران: "لقد أُجبرت على المغادرة". مثل بعض الأفغان يستخدم اسما واحدا. وقال إنه بعد السفر سبعة أيام للوصول إلى مدينة شيراز الإيرانية، حيث انتهى به المطاف في منزل آمن مع 200 إلى 300 أفغاني آخر، تم القبض على هاشم وإرساله إلى الحدود. صادرت الشرطة الإيرانية هاتفه و 17 دولارًا تركها بعد أن دفع للمهربين ثمن عبور الحدود.

قال هاشم: "هذا أضطر إلى التوسل لأحصل على المبلغ الذي أحتاجه للعودة إلى الوطن".

في المجموع، عاد ما يقرب من 1.2 مليون أفغاني إلى بلادهم من إيران هذا العام، وهو أعلى رقم مسجل، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.