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لاهاي: توصلت أربعة أحزاب الإثنين إلى اتفاق بهدف تشكيل ائتلاف حكومي في هولندا يتيح لرئيس الوزراء مارك روتي تولي ولاية رابعة، وذلك بعد مفاوضات استمرّت نحو تسعة أشهر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واتّفق "الحزب الشعبي من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الوسطي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة وحزب "الديموقراطيون 66" اليساري الوسطي وحزب "النداء المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد المسيحي المحافظ" على نصّ اتفاق سيُقدّم للبرلمان الأربعاء.

وقال متحدث باسم يوهان ريمكس وفاوتر كولميس اللذين أشرفا على المفاوضات إنه "تمّت الموافقة على النصّ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الهولندية الرسمية. وأعلنت قناتا "نوس" و"ار تي ال" أيضا التوصل إلى اتفاق.

واستمرّت المفاوضات التي بدأت بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت منتصف آذار/مارس 271 يوما، وهي مدة قياسية في هولندا.