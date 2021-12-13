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واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإثنين أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية".

واتخذ وزير الدفاع لويد أوستن القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

أحد الضابطين هو قائد القيادة المركزية، المنطقة العسكرية التي تضم أفغانستان، والثاني هو مسؤول العمليات الخاصة.

وأوضح كيربي أنه لم تصدر عن أي من الضابطين توصية بفرض عقوبات فردية.

لم تنتهك قوانين الحرب

وأعلن البنتاغون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أن الضربة على كابول في 29 آب/أغسطس كانت خطأ مأساويا، مؤكدا أنها لم تنتهك قوانين الحرب.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الليفيتانت جنرال سامي سعيد في تقرير إن "التحقيق لم يحدد أي انتهاكات للقانون بما في ذلك قانون الحرب".

وشُنّت الضربة عشية الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي انتهى في 30 آب/أغسطس، بعد 20 عاما من التواجد في البلاد في أطول حروب الولايات المتحدة على الإطلاق.