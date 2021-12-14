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إيلاف من لندن: اعلن في بغداد الثلاثاء عن وفاة احد رموز النظام العراقي السابق المحكوم بالاعدام وأحد القادة المطلوبين للاميركان .. فيما تم تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة مدانين بالارهاب.



وقال مصدر عراقي ان أمين قيادة قطر العراق لحزب البعث المنحل عبد الباقي عبد الكريم السعدون قد توفي عن عمر 74 عاماً بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى في بغداد. والسعدون من مواليد عام 1947 وكان مسؤولا عن تنظيمات حزب البعث في الجنوب ومحافظة ديالى شمال شرق بغداد وعضو سابق في المجلس الوطني العراقي وأحد أبرز المطلوبين للقوات الاميركية بعد اسقاطها للنظام السابق وكان تسلسله 40 في تلك القائمة التي ضمت 55 قياديا في النظام وحزبه البعث.



وفي 26 حزيران يونيو عام 2015 نفذت قوة خاصة من جهاز المخابرات العراقي عملية أمنية في منطقة ساحة الاحتفالات جنوب كركوك (222كم شمال شرق بغداد) أسفرت عن اعتقاله. وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 2015 اصدرت محكمة الجنايات العليا في بغداد حكما باعدام السعدون وعددا من مساعديه شنقا حتى الموت حيث ادين بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب العراقي وقيادة فصائل مسلحة بعد سقوط النظام السابق عام 2003 .



وينتمي القيادي البعثي السابق الى عشيرة السعدون وكان من أبرز القيادات البعثية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 حيث كان يُعتقد أنه غادر إلى سوريا ما دفع الحكومة العراقية عام 2005 الى رصد مكافأة مالية مقدارها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله اثر معلومات افادت بأنه يشرف بصورة مباشرة على عمليات مقاومة الأميركان واستهداف القوات العراقية .



وفي عام 2012 انشق عبد الباقي السعدون عن جناح عزت الدوري وأعلن العمل بصورة فردية وفي عام 2014 ظهر له تسجيل صوتي أعلن فيه تنحية عزت الدوري عن منصب قيادة حزب البعث بسبب خلاف بينهما.



تنفيذ الإعدام بثلاثة مدانين بالارهاب



وعلى صعيد آخر اعلن مصدر امني عراقي الثلاثاء عن تنفبذ حكم الاعدام بثلاثة مدانين بالارهاب وذلك في السجن المركزي بمدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية المعروف بسجن الحوت.



واشار الى ان تنفيذ الحكم قد نفذ بعد اكتسابه الدرجة القطعية ومصادقة رئيس الجمهورية عليها موضحا ان المدانين هم (ا، م، ج) تولد 1988 من سكنة ذي قار وادين بمشاركته بتفجير عجلة بحي اريدو في الناصرية من خلال ادخاله للعجلة والثاني هو (ع، ر، ح) تولد 1982 من سكنة بغداد وقد شارك بتفجير في محافظة كربلاء الجنوبية فيما ادين الثالث وهو (ص، ز،م) تولد 1978 من سكنة كربلاء بقضايا ارهابية كما قالت وسائل اعلام عراقية تابعتها "ايلاف".





سجن الناصرية المركزي المعروف بالحوت (وزارة العدل)

وسجن الناصرية المركزي المعروف باسم الحوت هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية عاصمة محافظة ذي قار ف وهو أكبر سجن في جنوب العراق وكان قد افتتح في عام 2008 وهو يضم المئات من المدانين بالارهاب المحكومين بالاعدام.



وكانت السلطات العراقية قد اعلنت في السادس من ايلول سبتمبر الماضي أن عدد الإرهابيين المحكومين في سجونها حاليا أكثر من 50 ألف سجين مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام. وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي في تصريح صحافي إن "عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً ونصفهم محكومون بالإعدام" غالبيتهم من عناصر تنظيم داعش من العراقيين والعرب وألاجانب.



وأشار المتحدث العدلي الى أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ لكن نحو 90% من الأحكام لم تصدر بها مراسم جمهورية أو لم تكتسب الدرجة القطعية .. موضحا انه أحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز فتبقى القضية معلقة.

وأضاف، أن "تمييز الاحكام احيانا يؤخر صدور حكم الإعدام وأحيانا يغير الحكم وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالارهابيين".

