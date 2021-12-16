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بكين: أعلنت الصين الخميس أنها "تعترض بشدة" عقوبات أميركية تستهدف أربع شركات وتاجر مخدّرات صيني متهمين بتشجيع تجارة المواد الأفيونية التي تتسبب بعدد وفيات قياسي نتيجة جرعات زائدة في الولايات المتحدة.

وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة "نحضّ الولايات المتحدة على احترام الوقائع والبحث بنفسها عن أسباب سوء استخدام" المواد الأفيونية على أراضيها بدلًا من "تجريم الدول الأخرى".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الأربعاء أن الرئيس جو بايدن قرر تشديد نظام العقوبات الأميركية ضد أطراف في مجال تجارة المخدرات الدولية، ما سينطبق فورًا على تاجر مخدرات صيني وأربع شركات متهمة بالمشاركة في الانتاج غير القانوني لمادة فينتانيل في السوق الأميركية، بحسب ما جاء في بيانين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية.