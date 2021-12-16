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إيلاف من بيروت: كانت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج الوجهات الأولى للهجرة للبنانيين في الماضي. في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975 وحتى عام 1991، شهد لبنان موجة هجرة ضخمة. على مر السنين، ازدادت الهجرة بحسب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في لبنان. يبدو أن الوجهات تتغير اليوم.

في العامين الماضيين، بدأ الشباب اللبناني في استكشاف بلدان جديدة، مثل تركيا وجورجيا وأرمينيا ومؤخرًا صربيا.

قال محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات، لموقع "المونيتور": "بعد ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2019، بدأ المزيد من الأشخاص في مغادرة لبنان، ووصلوا إلى 17،720 مهاجرًا في عام 2020. وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، سجلنا زيادة بنحو 65000 شخص".

الرقم سيتضاعف

استنادًا إلى معطيات رسمية، توقع شمس الدين أن يتضاعف هذا الرقم في عام 2022، لا سيما أن هناك زيادة بنسبة 150 في المئة في طلبات تجديد جوازات السفر مع رغبة اللبنانيين في الفرار من لبنان قبل اندلاع المزيد من الأزمات. دفع الإقبال الكبير على جوازات السفر الأمن العام اللبناني إلى إصدار قرارات تنظيمية قبل نحو شهر بشأن أولوية إصدار جوازات السفر وتأجيل طلبات التجديد غير العاجلة.

لم تعد الهجرة الأخيرة للشباب اللبناني، التي تُصنف ثالث أكبر موجة هجرة في تاريخ لبنان، وفقًا لمرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، تستهدف فرنسا وألمانيا والسويد ودولًا أخرى هاجر إليها اللبنانيون ذات يوم. في عام 2021، هاجر ما لا يقل عن 5000 لبناني إلى تركيا، 70 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا. كما اختار الكثير من اللبنانيين جورجيا وأرمينيا كوجهات هجرة لهم. وأوضح شمس الدين أن المنظمة الدولية للمعلومات ليس لديها أرقام رسمية حتى الآن لأن هذه الدول لا تقدم إحصاءات للشباب خاصة الذين يلجأ غالبيتهم إلى هذه الدول كبوابة لأوروبا الغربية، بحسب "المونيتور".

قالت لين جيدا، المسؤولة عن ملف الجالية اللبنانية في "توليب"، وهي جمعية اجتماعية معنية بشؤون اللبنانيين في تركيا: "يختار معظم اللبنانيين تركيا كبلد إقامتهم هربًا من العيش في لبنان منذ ذلك الحين. لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول ويمكنهم الحصول على إقامة سنوية تُعرف باسم الإقامة السياحية مقابل 130 إلى 160 دولارًا. إضافة إلى ذلك، تذاكر السفر إلى تركيا أرخص من الوجهات الأخرى".

أضافت جيدا: "يوجد حاليًا حوالي 10000 لبناني في تركيا. كان لدينا 5500 لبناني في عام 2020، 500 منهم غادروا تركيا منذ ذلك الحين؛ عاد بعضهم إلى لبنان وغادر البعض الآخر إلى دول أخرى. يقيم غالبية اللبنانيين في تركيا في اسطنبول وأنطاليا ومرسين وأنقرة وأضنة وإزمير وإسبرطة، ومعظم اللبنانيين هنا مسلمون - والسنة على وجه الخصوص. يأتون بشكل رئيسي من شمال لبنان وبيروت ومناطق أخرى. الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا هم طلاب يأتون للدراسة في جامعات خاصة لأن الأجانب لا يحق لهم الدراسة في الجامعات العامة".

وتابعت أن اللبنانيين يجدون وظائف في شركات خاصة ومطاعم ومؤسسات ترفيهية، إذ لديهم إقامة سياحية، لكن هذا غير قانوني. تضطر بعض الشركات الكبرى إلى الحصول على تصاريح عمل لهم. يفضل البعض الآخر فتح أعمال تجارية صغيرة.

إلى أرمينيا

بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية المتتالية والبطالة والفقر والجوع، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية وانهيار الوضع السياسي، عدد من اللبنانيين والأقارب. الأرمن اللبنانيون غادروا إلى أرمينيا.

آني أزنافوريان، أرمنية لبنانية وصلت إلى يريفان في أوائل عام 2021، بعد تركها وظيفتها مديرة مصرف في بيروت، قالت لـ "المونيتور": "وصلت إلى هنا منذ حوالي عام مع ابنيّ بعد أن فقدت الأمل. في لبنان. بعد 18 عامًا من العمل، لم يعد تعويض نهاية الخدمة لي أي قيمة منذ أن انخفضت قيمة العملة اللبنانية بشكل كبير "، كما جاء في "المونيتور".

تحاول أزنافوريان حاليًا بدء مشروعها التجاري الصغير في أرمينيا. "جاء الكثير من اللبنانيين إلى هنا هذا العام. هناك ما لا يقل عن 7000 لبناني مقيم في أرمينيا. يأتي معظمهم إلى هنا لفتح أعمال صغيرة أو كبيرة. فرص العمل الوحيدة هي في مراكز خدمة العملاء، وخاصة في النوبات الليلية، مقابل 350 دولارا [في الشهر]، قالت.

وأشارت إلى أنه "بمبلغ 10000 دولار، يمكن المرء أن يبدأ مشروعًا تجاريًا صغيرًا، وتقدم الدولة المساعدة للحصول على تراخيص من الإدارات الرسمية، وكل ذلك يتم إلكترونيًا."

ومن السهل جدًا الحصول على الإقامة في أرمينيا. قبل جائحة الفيروس التاجي دخل اللبنانيون بدون تأشيرة. اليوم يمكنهم الحصول عليها بسهولة إلكترونيًا. أولئك الذين لديهم أم أرمنية يحصلون على الجنسية على الفور. ويتقدم العديد من الطلاب اللبنانيين إلى جامعات في أرمينيا، وتحديدًا الجامعة الأميركية، حيث أن الرسوم أقل كثيراً مما هي عليه في لبنان. على سبيل المثال، تتراوح التكاليف الرئيسية نفسها بين 8000 و 12000 دولار في لبنان، بينما لا تزيد تكلفتها عن 3000 دولار هنا ويتم تضمين السكن الجامعي".

جورجيا خيار جيد

الجالية اللبنانية في جورجيا هي ثالث أكبر جالية بعد العراقية والمصرية. بدأ الوجود اللبناني قبل أربع سنوات بتدفق الطلاب الذين أتوا لدراسة الطب والهندسة لأن الرسوم الدراسية أقل مما هي عليه في لبنان. تبلغ تكلفة دراسة الطب حاليًا 6000 دولار سنويًا هنا [جورجيا] ؛ قال حسن خضرة، المسؤول من الجالية العربية في جورجيا، للمونيتور: "أرخص كثيراً مما هو عليه في لبنان".

قبل عام 2021، كان هناك حوالي 700 لبناني هنا، معظمهم من المستثمرين في قطاع السياحة على وجه الخصوص، والباقي من الطلاب. واليوم، يوجد أكثر من 1500 لبناني في جورجيا، وصل بعضهم مؤخرًا من ماليزيا وتركيا، ويفضلون العيش والاستثمار هنا، حيث أنها أرخص من حيث المعيشة وأكثر استقرارًا". "يقيم اللبنانيون بشكل أساسي في العاصمة تبليسي، خصوصًا الطلاب، وفي باتومي التي يفضلها المستثمرون لأنها مدينة سياحية"، وفقًا لموقع "المونيتور".

رأس المال المطلوب لبدء مشروع صغير هو 10،000 دولار. قبل خمس سنوات كان بإمكان المرء شراء شقة بهذا المبلغ، لكن بعد أن هرع العرب إلى جورجيا ارتفعت الأسعار". ويفتتح العديد من الشباب اللبنانيين صالونات حلاقة بميزانية تبلغ حوالي 15 ألف دولار. ويلجأ أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة إلى الاستثمار في المطاعم اللبنانية التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.