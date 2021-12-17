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إيلاف من لندن: صحا سكان مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والمناطق القريبة منها الجمعة على وقع سيول جارفة تسبّبت في مصرع 7 أشخاص وتدمير ممتلكات وإعلان حالة الإستنفار القصوى في المحافظة لإنقاذ عالقين وسط الفيضانات.

وقال محافظ أربيل ( 220 كم شمال بغداد ) أوميد خوشناو أن سبعة أشخاص توفوا جراء سيول جارفة سببتها أمطار غزيرة تشهدها المحافظة منذ ليلة أمس وقال في بيان تابعته "إيلاف" أن فيضانات حدثت جراء الأمطار الغزيرة وبالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة هناك وفيات وإصابات. وأشار إلى مصرع سبعة اشخاص بينهم طفلة قتلت بصعقة برق.

وأشار إلى أنه "لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل منذ الساعة الرابعة صباحًا، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها .



السيول تحاصر المنازل في مدينة أربيل والمناطق المحيطة بها الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 (تويتر)

رئيسا الاقليم وحكومته لاجراءات انقاذ عاجلة

ومن جانبه اكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة في اتصال هاتفي مع محافظ اربيل على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية بسرعة وعجالة على إنقاذ أرواح المواطنين والقيام بكل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين في أقرب وقت ممكن وان تستعد المستشفيات لاستقبال الضحايا وتقديم العلاج لهم.

كما وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي تشهدها محافة أربيل. وقال في بيان تابعته "إيلاف" "بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكّلت بفعل الأمطار الغزيرة في قرى ومناطق في محافظة أربيل وتسبّبت بخسائر مادية كبيرة".

وأشار بارزاني إلى أنه قد وجّه الجهات المعنية بإتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.



إعلان حالة الاستنفار لإنقاذ عالقين

أعلنت محافظة أربيل حالة الاستنفار القصوى لإنقاذ مواطنين عالقين بين السيول والفيضانات في مناطق مختلفة من المحافظة فيما أدّت السيول إلى إغلاق الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي أربيل وكركوك التي جرفت السيول ايضا بعض مناطقها.

ومن جهتها أشارت أرقام رسمية صادرة عن هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان إلى أنّ كميات الأمطار التي سقطت خلال الساعات الأخيرة بلغت 59.2 ملليمتر في وسط أربيل وأكثر من 72 ملليمتراً في حدود منطقة شمامك و83 ملليمتراً في بيرمام.

وقال مدير الأرصاد الجوية في إقليم كردستان فاضل إبراهيم لشبكة رووداو الإعلامية الكردية إنّ هناك احتمالية هطول أمطار غزيرة في أربيل حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأمر الذي سيزيد الأوضاع سوءًا.

وحذّر من أنّ الأمطار ستكون شديدة غدًا السبت وستنتهي الموجة الأولى من الأمطار اعتباراً من مساء السبت ومن ثم تبدأ الموجة الثانية يوم الإثنين المقبل. وتوقّع أن تهطل الثلوج في المناطق الجبلية وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير فيما ستنتهي الموجتان يوم الخميس المقبل.