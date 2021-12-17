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واشنطن: ابدت الولايات المتحدة الجمعة استعدادها لبحث اقتراحات روسيا الهادفة الى الحد من نفوذ واشنطن وحلف شمال الاطلسي في محيطها المجاور، لكنها حذرت في الوقت نفسه من "تداعيات كبيرة" في حال جرى تدخل عسكري روسي في اوكرانيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير لم يشأ كشف هويته "نحن مستعدون للمناقشة" رغم أن "وثائق (اقتراحات المعاهدات التي اعلنتها روسيا) تتضمن بعض الامور التي يعلم الروس أنها مرفوضة"، محذرا من "تداعيات كبيرة، كبيرة اذا حصل عدوان اضافي على اوكرانيا"، بحيث "سيكون الثمن باهظا جدا".

واوضح ان الولايات المتحدة ستقدم "الاسبوع المقبل اقتراحا ملموسا في شكل أكبر" حول شكل المحادثات بعد التشاور مع حلفائها الاوروبيين.

وتتصل بعض الاقتراحات الروسية بالعلاقات مع حلف شمال الاطلسي فيما تعني أخرى الاعضاء ال57 في منظمة الامن والتعاون في اوروبا التي تضم ايضا اوكرانيا وجورجيا، فضلا عن اقتراحات تتعلق بمناقشة قضايا نزع السلاح التقليدي على مستوى ثنائي، بحسب المسؤول.

واضاف "نفكر اذن في كيفية القيام بذلك في شكل تجلس الدول المعنية الى طاولة المفاوضات وبحيث يشارك كل من لديهم مصالح حين نتحدث عن الامن الاوروبي".

وتابع المسؤول الاميركي "اعتقد انه ستكون لدينا ايضا قائمة بالمواضيع التي تثير القلق بالنسبة الى سلوك روسيا"، لافتا الى "اننا سنحملها الى طاولة المفاوضات".

عرضت روسيا الجمعة مقترحات للحد بشكل جذري من نفوذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في جوارها وتمنت بدء محادثات "اعتبارا من السبت" للحؤول دون تصاعد التوتر في أوروبا.

ويأتي نشر هذه الوثائق على خلفية التشنجات المتعاظمة بين موسكو والدول الغربية بشأن اوكرانيا المجاورة لروسيا. ويتهم الأميركيون والأوروبيون روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا.