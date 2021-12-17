قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أعلنت منظمة الإنقاذ الخيرية الالمانية "سي آي" الجمعة أن أحد زوارقها تمكن من انقاذ 223 مهاجرا في مياه المتوسط، متهمة مالطا بالتقاعس في الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن السفينة "سي آي 4" أنقذت المهاجرين خلال أربع مهام منذ الخميس "في منطقة البحث والإنقاذ المالطية".

وأضافت أن بينهم "29 امرأة أربع منهن حوامل بالاضافة الى ثمانية أطفال. ويبحث الطاقم حاليا عن قارب آخر يعاني مصاعب".

وأشارت الى أن "مالطا فشلت مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتها في التنسيق وحل مشكلات الطوارئ البحرية".

وبحسب "سي آي" فإن منظمات الإنقاذ البحري المدنية هي حاليا الوحيدة الناشطة من اوروبا للبحث عن المهاجرين ومرافقتهم الى بر الامان.

وحذرت المنظمة "بما أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية بشكل كبير في القريب العاجل، فإن فرص البقاء على قيد الحياة لمن لا يزالون في البحر تتناقص بشكل كبير".

وأضافت أن طفلين على متن المركب مصابان بكسور، بينما يحتاج العديد من الأشخاص الى العلاج من الحروق وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وكل عام يسعى عشرات الآلاف من المهاجرين لعبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا للوصول الى أوروبا، وغالبا ما تكون المعابر التي يسلكونها محفوفة بالمخاطر، وتصبح الرحلات أكثر تعقيدا في الشتاء بسبب سوء الاحوال الجوية.