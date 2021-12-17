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نيقوسيا: أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني الجمعة زيارة لنيقوسيا التقى خلالها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وتخّللها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، وفق ما أعلن مسؤولون.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها تجنّب الازدواج الضريبي وتسليم المطلوبين.

وعقد الملك الأردني والرئيس القبرصي لقاء مغلقا وتبادلا الهدايا.

وعقب اللقاء أعلنت الرئاسة القبرصية أن أناستاسيادس "منح ملك الأردن أرفع وسام في الجمهورية القبرصية... كما منح الملك عبدالله الثاني الرئيس أرفع وسام في الأردن".

وبحث العاهل الأردني مع أناستاسيادس في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية فضلا عن التغيّر المناخي وجهود مكافحة كوفيد-19.

وأطلع الرئيس القبرصي العاهل الأردني على الجهود المبذولة لاستئناف محادثات إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية برعاية الأمم المتحدة، وعلى التهديدات التركية لنيقوسيا على خلفية استكشاف النفط والغاز في المنطقة.

والمملكة الأردنية منضوية في تحالف إقليمي يضم مصر واليونان وإسرائيل وقبرص لحماية المصالح النفطية المشتركة.