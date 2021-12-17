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كييف: أعلنت أوكرانيا الجمعة مقتل أحد جنودها في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وسط تصاعد التوترات مع موسكو.

وتحارب كييف تمردا مؤيدا لموسكو في منطقتين منفصلتين على الحدود مع روسيا منذ عام 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتحشد روسيا قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، ويتهمها الغرب بالتخطيط لغزو الاراضي الاوكرانية ويحذرها من هذه الخطوة.

وقال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين استهدفوا مواقعه بقذائف المورتر، مضيفا على فيسبوك "أصيب جندي بجروح قاتلة" وجرح جندي آخر.

وتتهم كييف وحلفاؤها روسيا بدعم المتمردين عسكريا وهو ما تنفيه موسكو.

ووفق إحصاء لوكالة فرانس برس استند الى أرقام رسمية، ارتفع عدد القتلى في أوكرانيا جراء هذا النزاع الى 65 منذ بداية العام، مقارنة بإجمالي 50 قتيلا خلال 2020.

وحشدت روسيا نحو 100 ألف جندي على جانبها من الحدود، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن الى تحذير نظيره الروسي فلاديمير بوتين من "عقوبات لم يسبق لها مثيل" في حال هاجمت قواته أوكرانيا.

وحض قادة الاتحاد الأوروبي الخميس موسكو على وقف الحشد العسكري والعودة الى المحادثات التي تقودها فرنسا وألمانيا.

وخلف النزاع العسكري في شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه.