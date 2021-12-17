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الخرطوم: أطلق مجهولون مساء الجمعة في الخرطوم غازات مسيلة للدموع على مئات السودانيين المشاركين في ندوة أقامها معارضون لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم الانتقالي، بحسب ما افاد صحافي من فرانس برس.

وكانت الندوة التي أقامها تحالف الحرية والتغيير المعارض للانقلاب والذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير في العام 2019، في منطقة شمبات بمنطقة بحري في شمال الخرطوم، تناقش "الوضع السياسي الراهن وكيفية مواجهة الانقلاب" في حضور أكثر من 700 شخص، وفق المصدر.

وبعدما تحدث في الندوة محمد الفكي العضو السابق في مجلس السيادة، أعلى سلطة سياسية خلال المرحلة الانتقالية، ووزير شؤون مجلس الوزراء المعزول خالد عمر، فوجئ المشاركون باطلاق كثيف لقنابل غاز يدوية من وسط الحاضرين.

مصدر الغازات مجهول

واثار هذا الأمر ارتباكا لم يتسن معه معرفة مصدر هذه الغازات، إذ لم يكن للشرطة أي وجود في الميدان الذي عقدت فيه الندوة.

وبسبب كثافة الغاز، قرر منظمو الندوة إنهاءها باكرا.

وفي 25 تشرين الأول/اكتوبر حل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس السيادة قبل أن يعيد تشكيل هذا المجلس مستبعدا منه كل ممثلي تحالف الحرية والتغيير المدني.

وفي ما بعد أعاد حمدوك الى منصبه ولكن من دون حكومته.