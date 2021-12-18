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كابول: أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، ما يعطي أملاً للأفغان الذين يشعرون بتهديد الإسلاميين، بمغادرة بلادهم قريباً.

ويسعى آلاف الأفغان كذلك للهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تتحوّل إلى أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحافيين "إصدار جوازات السفر سيبدأ غداً (الأحد) في ثلاث مناطق من بينها كابول".

توقفت هذه الخدمة منذ سيطرة طالبان مجدّدًا على البلاد منتصف آب/أغسطس. وقد استؤنفت لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر لكن تدفّق الطلبات سبّب مشاكل تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجدّدًا بعد أيام قليلة.

وأكّد علام غول حقاني السبت أنّ "كل المشاكل التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية" مضيفاً أنّ جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدّموا طلبات. وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير.

وعلّق عدد كبير من الأفغان الراغبين في التوجّه إلى باكستان لتلقّي علاج طبي، بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر.

وقال جمشيد أحد هؤلاء الأفغان، إن "أمي تعاني من مشاكل صحية وكنا بحاجة للذهاب إلى باكستان منذ فترة طويلة لكنّنا لم نتمكّن من ذلك". وأضاف "نحن سعداء.. لأنّنا سنتمكّن من استلام جوازات سفرنا والذهاب إلى باكستان".

حسن نية طالبان

يعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختباراً لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي بأن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم" ومن المتوقّع أن تزداد سوءًا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدّر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي أيلول/سبتمبر، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابول الذي تدفّق إليه في نهاية آب/أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.