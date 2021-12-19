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إيلاف من بيروت: تركيا اليوم أحد اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية. على مدى السنوات العشر الماضية، شهد دور أنقرة في مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط ووسط وغرب آسيا زيادة كبيرة من حيث الوجود والأهمية الاستراتيجية. لاحظ، على سبيل المثال، الدور الذي لعبته تركيا في الصراعين الليبي والسوري، لكن أيضًا نفوذها المتزايد في القوقاز وشرق أفريقيا.

لفهم الأهمية المتجددة لأنقرة في السيناريو الدولي، على المرء أن يأخذ في الاعتبار "الإستراتيجية العميقة" لأحمد داود أوغلو، وهي نص كتبه وزير الخارجية التركي السابق لاستغلال الموقع الجغرافي السياسي لتركيا لجعلها قوة إقليمية متوسطة.

هذه الإستراتيجية التي طورها داود أوغلو واسعة جدًا ولا تقتصر على الدبلوماسية أو الدفاع فقط. يحتوي، في الواقع، على الطاقة أو الصناعية أو المدنية أو المتعلقة بإرشادات القوة الناعمة بانتوركو. من هذا المنظور، من المهم دراسة المجمع الصناعي العسكري التركي لإظهار كيف ساهم نموه الأخير بشكل كبير في إعادة تموضع أنقرة الاستراتيجي على الساحة الدولية، بحسب مركز الدراسات الدولية الإيطالي.

إنفاق عسكري مرتفع

في عام 2011، عام اندلاع الربيع العربي وبداية زعزعة الاستقرار في منطقة المتوسط، بلغ الإنفاق العسكري لتركيا ما يقرب من 11 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. شكلت الواردات 7 في المئة بإجمالي 780 مليون دولار. وبلغت الصادرات في هذا القطاع نحو 86 مليون دولار. في ذلك الوقت، كانت أنقرة تستورد بشكل كبير السفن البحرية والطائرات وأنظمة الصواريخ من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل. وكانت المركبات الرئيسية المنتجة هي المركبات البرية والمدفعية، في حين كانت بلدان وجهة التصدير بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

ينبع التغيير الأول في سياسة الدفاع التركية الجديدة من عقيدة مافي فاتان (بلو هوملاند). يلخص هذا المفهوم الهدف المتمثل في جعل أنقرة قوة بحرية قادرة على إبراز نفوذها خارج أراضيها. للقيام بذلك، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها المدير التنفيذي لشركة Sublime Porta هي السياسة الهائلة لدعم الدولة لشركات الدفاع الاستراتيجي، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات مثل البحرية. في الواقع، فقط مع وجود صناعة قوية ومستقلة يمكن أن نأمل في وجود دولة قوية ومستقلة على قدم المساواة في السياق الدولي. من خلال تحرير نفسها من الاعتماد على المنتجات والأنظمة العسكرية المصنوعة في الخارج، يمكن لتركيا بالتالي الاعتماد على الصناعة المحلية وتطوير وسائل وأنظمة لقواتها المسلحة بشكل مستقل.

تم إنشاء وكيل وزارة للصناعات الدفاعية بالفعل في الثمانينيات. منذ عام 2018، يسيطر الرئيس بشكل مباشر على هذه الهيئة ويمكن أن تتباهى بميزانية سنوية تضاف إلى الميزانية الإجمالية للنفقات العسكرية لأنقرة، ولكنها مستقلة رسميًا عن وزارة الدفاع. وتكشف البيانات أن هذا الصندوق المخصص لدعم الصناعات الدفاعية لأنقرة خصص في الفترة من 1985 إلى 2008 موارد تصل إجمالاً إلى ما يقرب من 18.5 مليار دولار.

خيارات تؤتي ثمارها

من السهل اليوم أن نرى أن خيارات أنقرة بدأت تؤتي ثمارها. في عام 2019، العام الأخير قبل الوباء، بلغ الإنفاق العسكري الإجمالي ما يقرب من 20.5 مليار دولار (2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مع انخفاض حصة الواردات إلى النصف مقارنة بعام 2011، من 7 إلى 3.6 في المئة حاليًا.

كانت المنتجات التي تشتريها أنقرة تتعلق دائمًا بمكون رئيسي يتعلق بالمركبات الجوية، تليها أنظمة الدفاع الصاروخي والصواريخ بشكل عام. لكن، في السنوات الأخيرة، انخفض الإنفاق على اقتناء الأنظمة البحرية من الخارج بشكل كبير. في هذا المنظور، وفقًا لبنود عقيدة مافي فاتان، ربما يكون القطاع البحري هو القطاع الذي تركز فيه تركيا أكبر الجهود. في هذا الصدد، لاحظ مثال سفينة LHD TCG Anadolu الجديدة التي بناها Sedef Tersanesi، والتي ستصبح قريبًا رأس حربة البحرية التركية. لاحظ أيضًا مشروع MILGEM، وهو برنامج التطوير والبناء للفرقاطات والطرادات الجديدة متعددة الأدوار المنتجة بالكامل في تركيا. أخيرًا، أيضًا للغواصات

كما ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في معرض الدفاع التركي IDEF 2021، الذي عقد في أغسطس الماضي، انخفض اعتماد تركيا على الإمدادات الخارجية في السنوات الأخيرة من 80 إلى 20 في المئة حاليًا، مع استمرار عدد من برامج التنمية الوطنية في قطاع الدفاع. من 62 نشطًا في عام 2002 إلى أكثر من 750 نشطًا في عام 2021.

يمكن أيضًا ملاحظة تحسينات كبيرة من وجهة نظر الشركات. بفضل دعم الدولة، في الواقع، نما المجمع الصناعي العسكري التركي بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويبدو أنه مصمم على تحسين أدائه. يوجد حاليًا حوالي 230 شركة خاصة أو عامة / خاصة نشطة في القطاع العسكري. على سبيل المثال لا الحصر، ضع في اعتبارك الشركات التركية السبع المدرجة في عام 2020 في قائمة أفضل 100 شركة في العالم في هذا القطاع من خلال حجم التداول. هذه هي Aselsan و Turkish Aerospace Industries و BMC و Roketsan و STM و FNSS و Havelsan. يضاف إلى ذلك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للصناعة العسكرية التركية والتي،سلاسل التوريد من خلال إنتاج المكونات الأساسية والتقنيات التكاملية.

تغير الشركاء التجاريين

في عام 2019، لم يعد المصدرون الرئيسيون للأسلحة إلى تركيا هم إسرائيل والمملكة المتحدة وألمانيا، بل إيطاليا وروسيا وإسبانيا. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة فقط في عام 2019 كمصدرين في القطاع العسكري لتركيا. في الوقت نفسه، نمت الصادرات التركية إلى الخارج بشكل كبير. في عام 2019، بلغ المبلغ الإجمالي ما يقرب من 240 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2011، وذلك بفضل توسع البلدان المتلقية وتحسين وتمايز الوسائل والأنظمة المنتجة. بشكل عام، بغض النظر عن السنوات المرجعية الفردية، كان هناك اتجاه نمو عام في قيمة الصادرات العسكرية التركية على مدار العقد الماضي. بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وماليزيا المذكورة أعلاه، تفتخر تركيا حاليًا بمبيعات كبيرة في قطر وعمان وتركمانستان وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا. لا تزال المركبات البرية تمثل العنصر الرئيسي للصادرات التركية اليوم، ولكن تضاف إليها المركبات الجوية وأنظمة الصواريخ وقبل كل شيء الأنظمة البحرية.

أصبحت تركيا الآن واحدة من رواد العالم في إنتاج واستخدام المركبات الموجهة عن بعد. على وجه التحديد، الطائرة بدون طيار الأكثر مبيعًا هي Bayraktar TB2، وهي طائرة تنتجها شركة Baykar وتستخدمها تركيا في العديد من السياقات التشغيلية الأخيرة بما في ذلك ليبيا والقوقاز. بالإضافة إلى تحقيق العديد من النجاحات في ساحة المعركة، فإن TB2 رخيصة نسبيًا مقارنة بالطائرات الموجهة عن بعد الأخرى (UAV)، لدرجة أنها أثارت اهتمام العديد من البلدان. حاليًا، الدول التي اشترت TB2 هي قطر وأذربيجان وأوكرانيا وألبانيا وقيرغيزستان وتركمانستان وبولندا التي يجب إضافة تونس إليها لطائرة Anka-S بدون طيار TAI والمملكة العربية السعودية لطائرة Vestel Karayel-SU. ومع ذلك، حتى في المجالات الأخرى، مثل البرية والبحرية،بدون طيار . في هذا الصدد، ضع في اعتبارك الطائرة بدون طيار الأرضية ALKAR R4 العاملة بالفعل وسفينة ULAQ البحرية المستقبلية.

وبحسب المركز الإيطالي نفسه، إضافة إلى التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، من الضروري أيضًا النظر في العديد من القضايا الحاسمة التي تنشأ بين طموحات أنقرة وأهدافها. أولاً، ضع في اعتبارك العلاقة المتدهورة مع الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين. بعد شراء نظام الصواريخ الروسي S-400 على وجه الخصوص، طبقت واشنطن في الواقع نظام عقوبات ضد تركيا، واستبعدتها أيضًا من برنامج F-35. في هذا الصدد، فإن فقدان أنقرة لا يتعلق فقط بنقص حيازة مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، ولكن أيضًا لمنصة المعلومات ذات الصلة المرتبطة بإدارة البيانات التي تم جمعها من قبل العديد من أجهزة الاستشعار الخاصة بالطائرة F-35. بالإضافة إلى،المعرفة اللازمة لقطاع الطيران التركي لمزيد من التقدم.

قرار مؤثر

يعاني برنامج تطوير TF-X، أو مقاتلة الجيل الخامس التي يجب تنفيذها في الخطط الرسمية في عام 2023، بالفعل تأخيرًا كبيرًا في خريطة الطريق. ترتبط أسباب هذا التمديد على وجه التحديد بنقص الدراية الفنية للصناعة العسكرية التركية في مجال الطيران، والتي، كما ذكرنا سابقًا، كان يجب ملؤها جزئيًا بفضل التطوير المشترك مع الولايات المتحدة للتكنولوجيا المرتبطة إلى F- 35.

بالمثل، يمكن ذكر مشاريع أخرى تتخلف فيها الصناعة التركية بسبب نقص المعرفة how، خاصة لبناء المحركات وأنظمة الدفع. في هذا الصدد، ضع في اعتبارك الأمثلة المتعلقة ببرنامج Altay لإنتاج دبابة قتالية متجانسة الاسم أو طائرة هليكوبتر ATAK 2. تعاني السيارة البرية حاليًا من تأخير مرتبط بشكل أساسي ببناء المحرك، والذي ستشتريه كوريا الجنوبية في البداية، من ناحية أخرى، تم تصور تنمية مشتركة بين البلدين. في الوقت نفسه، سيتم بناء النموذج الجديد لطائرة هليكوبتر ATAK 2 بفضل محرك تم إنتاجه في أوكرانيا.

كل هذا يشهد على الأهمية التي لا يزال يحملها التعاون مع الشركات والشركاء الأجانب لأنقرة اليوم. حققت صناعة الدفاع التركية تقدمًا كبيرًا، لكنها لم تحقق بعد الاستقلال الذاتي الكامل والكامل، خاصة في بعض القطاعات التي لا تزال تتطلب تحسينات وتطورات كبيرة.

يجب أن يضاف إلى الصعوبات المحددة للقطاع التضخم الأخير الذي وصل الآن إلى مستويات قياسية والذي تسبب في إفقار الليرة التركية بشدة. حاليًا، كان نمو الصناعة العسكرية مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري لأنقرة. ومع ذلك، نظرًا للأداء الاقتصادي السلبي الأخير، والذي تفاقم بسبب جائحة Covid-19، فمن غير المرجح أن يكون مثل هذا الإنفاق على القطاع العسكري مستدامًا على المدى الطويل. في هذا الصدد، سيكون من الضروري إيجاد مصادر جديدة للتمويل وزيادة صادرات أنقرة في هذا القطاع، من أجل إيجاد أسواق منافذ جديدة للمنتجات المصنوعة محليًا.

في الختام، كانت تركيا في عام 1999 ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث الواردات في القطاع العسكري، حيث بلغت إنفاقها 1.7 مليار دولار مقابل ميزانية إجمالية قدرها 12 مليارًا. وفي عام 2018، احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث كمية المنتجات العسكرية المصدرة، و 7 شركات مدرجة ضمن أفضل 100 شركة في هذا القطاع. بفضل دعم الدولة القوي للأعمال التجارية وزيادة الإنفاق العسكري، تسعى أنقرة إلى تحقيق هدف الاستقلال الاستراتيجي في القطاع العسكري. على وجه التحديد، تمثل الأنظمة الموجهة عن بُعد الرائد في قطاع الدفاع التركي، فضلاً عن المحرك الرئيسيمن الصادرات. يقترن هذا أيضًا بتأكيد أكبر لأنقرة في السياسة الخارجية وبطولة متزايدة في العديد من السيناريوهات الإقليمية، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز فوق كل شيء.