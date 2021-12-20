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إيلاف من الرباط : قررت الحكومة المغربية اتخاذ عدة تدابير من ليلة 31 ديسمبر الجاري حتى أول يناير المقبل ، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية المهمة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.

وأوضح بيان صدر عن الحكومة اليوم أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

وتشمل هذه التدابير أيضا إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وذكرت الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

في سياق ذلك ، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية أنه جرى مساء اليوم تسجيل 102 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، بينما بلغ عدد المتعافين 147 شخصا، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد- 19)، أن مليونين و390 ألفا و120 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و843 ألفا و9 أشخاص، مقابل 24 مليون و501 ألف و405 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالبلاد إلى 952 ألفا و916 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 936 ألفا و597 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و810 بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (33) ومراكش-آسفي (23)، والدار البيضاء-سطات (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، وسوس-ماسة (11)، وبني ملال-خنيف رة (2)، وفاس مكناس (2).

وجرى تسجيل حالة الوفاة بجهة الدار البيضاء-سطات.وبلغ مجموع الحالات النشطة 1509، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 5 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 97 حالة، واحدة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.في حين معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل( كوفيد-19) نسبة 1.8 بالمائة.