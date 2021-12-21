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مدريد: أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف شخصين يُشتبه في اتجارهما بالمخدرات كانا يقيمان سحباً بالقرعة على سلتين ميلاديتين تحتويان على الكوكايين والحشيش والكحول بجانب قطعة من اللحم المقدّد.

وقالت الشرطة في بيان إنّ عناصرها وقعوا على هذا الاكتشاف غير العادي إثر مداهمتهم وكر مخدرات في مدينة مورسيا بشرق البلاد، يشاع أن الرجلين الإسباني والأرجنتيني يديرانه، من دون تحديد تاريخ التوقيف.

ولفتت إلى أن الشرطيين عثروا على الحائط على قائمة بعملاء يشاركون في سحبي يانصيب للفوز بـ "سلة مخدرات"، أحدهما في يوم عيد الميلاد والآخر في عيد الغطاس في 6 كانون الثاني/يناير، وهي مناسبة هامة في إسبانيا.

وقالت الشرطة إنّ السلة "تضمنت الكوكايين والحشيش والتبغ والنقود وحتى لحماً مقدّداً وزنه ثمانية كيلوغرامات".

تبلغ تكلفة التذاكر خمسة يورو لسحب عيد الميلاد و 10 يورو (11 دولارًا) للسحب الثاني، بحسب صور نشرتها الشرطة للافتات مكتوبة بخط اليد عُثر عليها على جدران وكر المخدرات.

وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت 165 نبتة من نبات الماريجوانا و33 مصباح هالوجين كانت تُزرع المخدرات داخلها، بالإضافة إلى "كميات متنوعة من الكوكايين والحشيش" كجزء من عملها.

وتشكّل السلال المتقنة التي تحتوي على النبيذ والمشروبات الكحولية واللحم المقدد والحلويات هدية شائعة في إسبانيا خلال عطلة عيد الميلاد، خصوصًا من الشركات إلى الموظفين والعملاء.