قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني بالرصاص بعدما حاول دهس عدد من الجنود بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنّ سيارة منفّذ محاولة الدهس اصطدمت بأخرى تابعة للجيش بعدما أصابها الجنود بالرصاص قرب بلدة جنين في شمال الضفة الغربية، ما أدّى إلى احتراق السيارتين، مشيرًا إلى عدم إصابة أي جندي بجروح.

ولاحقاً أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل "مواطن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "إرهابيًّا قاد سيارته نحو عدد من الجنود كانوا بالقرب من موقع عسكري قريب من بلدة ميفو دوتان" في الضفة الغربية.

وتابع البيان "قام الجنود بإطلاق النار نحو السيارة وتمكّنوا من تحييد" المنفّذ.

وأوضح الجيش أنّ السيارة اصطدمت بسيارة عسكرية كانت على مقربة من الموقع. وأدّى ذلك إلى احتراق السيارتين".

وأعرب متحدّث باسم الجيش في تصريح لوكالة فرانس برس عن اعتقاده بأنّ المنفّذ قتل من جراء إطلاق النار، لكن تعذّر عليه تأكيد ذلك.