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إيلاف من لندن: يستعد الأطباء في بريطانيا لعيد ميلاد "صعب" وما بعده لأنهم يعالجون عددًا متزايدًا من مرضى كوفيد الجدد في المستشفى في نفس الوقت الذي يتغيب فيه المزيد من الموظفين بسبب الفيروس.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى كينجز كوليدج ، في جنوب شرق لندن ، إنهم يأملون في تجنب زيادة كبيرة في حالات القبول قبل عيد الميلاد حيث ينتشر أوميكرون في جميع أنحاء العاصمة، لكنهم يشعرون بالضغط على نقص الموظفين بسبب كوفيد- الغيابات ذات الصلة.

غياب وعزل



وقالت وكالة الأخبار (PA) في تقرير لها إن حالات الغياب تتكون من الموظفين الذين ثبتت إصابتهم وهم في العزل حاليا.

وقال البروفيسور كلايف كاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى كينغز كوليدج في جنوب شرق لندن إن ما يزيد قليلاً عن 600 موظف من أصل 14000 مريض غائبون لإصابتهم بكورونا، وهؤلاء من موظفي مستشفيات كينغز كوليدج وبرينسيس رويال في بروملي وأوربينغتون بالإضافة إلى الخدمات في مستشفى بيكنهام بيكون ومستشفى كوين ماري.

ويتم حاليًا علاج ما يقرب من 170 مريضًا بفيروس كورونا في كينغز كوليدج وبرينسيس رويال، اعتبارًا من اليوم الأربعاء مقارنة بـ 60 مريضًا في نهاية نوفمبر.



ويوجد ما مجموعه 102 مريضًا في أسرة عامة و18 مريضًا في الرعاية الحرجة في مستشفى كينغز كوليدج، بينما يوجد 45 مريضًا بشكل عام وثلاثة مرضى في الرعاية الحرجة في برينسيس رويال.

ذروة الموجة الثانية



وقال إنه في ذروتها خلال الموجة الثانية في يناير 2021، تمت معالجة نحو 776 مريضًا بفيروس كوفيد في تلك المتشفيات.

وتظهر أرقام منفصلة من هيئة الخدمات الصحية إنكترا NHS England أن 1904 أشخاص كانوا في مستشفى في لندن مصابين بـ Covid-19 اعتبارًا من 21 ديسمبر، وهو أعلى رقم منذ 2 مارس وبزيادة 41٪ عن الأسبوع السابق.

لكن هذه الأرقام أقل بكثير من ذروة الموجة الثانية، التي شهدت 7917 مريضًا في المستشفى في 18 يناير.

ومن جهته، قال الدكتور توم بيست استشاري في وحدة العناية المركزة في كينغز كوليدج ، إن الوحدة لم تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الرعاية الحرجة في الوقت الحالي على الرغم من الارتفاع الهائل في حالات كوفيد في العاصمة ، لكنه أضاف عددًا يميل مرضى الرعاية الحرجة إلى الارتفاع بعد قفزة في دخول المستشفيات.

الرعاية الحرجة



وقال لوكالة الأخبار (PA): "أرقامنا الفعلية لفيروس كورونا في الوقت الحالي في الرعاية الحرجة ثابتة إلى حد ما ... هناك الكثير من الأمور المجهولة في الوقت الحالي وهذا يولد الكثير من القلق لأننا نشهد مثل هذا الارتفاع الهائل في الحالات، كل ذلك على الأرجح [بسبب] متغير أوميكرون Omicron.

وقال إن 20 إلى 25 ٪ من المرضى الموجودين حاليًا في الرعاية الحرجة مصابون بكورونا، بينما يعاني 5 ٪ من موظفي الرعاية الحرجة - ضعف العدد المعتاد - من الغياب المرتبط بكورونا.

وأضاف الدكتور بيست: "إن هذا الواقع يمثل تحديات إضافية للموظفين على الأرض". "علينا أن نطلب من الموظفين زيادة عملهم لتغطية النقص في وقت قصير وهذا أمر صعب حقًا".

نقص الموظفين



وقال البروفيسور كاي، موضحًا النقص في الموظفين: "لا يمكنني التظاهر بأن الموظفين سعداء بالوضع. لقد حال الفيروس من احتفال العديد من الموظفين في عيد الميلاد الماضي للأسف، هذه الموجة تأتي مرة أخرى خلال فترة عيد الميلاد وسيكون ذلك صعبًا، لكن فريق العمل محترف للغاية".

وإلى ذلك، قالت الدكتورة لورا جين سميث وهي مستشارة في الجهاز التنفسي في أحد جناحين لكورونا في مستشفى كينغز كوليدج، إن النقص المقترن بـ "الطبيعة القاسية" لكوفيد يلقي بثقله على الأطباء".

وقالت: "هناك عدد من التحديات المختلفة التي نواجهها، أحدها نقص الموظفين، وهذه مشكلة حقيقية هذا الأسبوع على وجه الخصوص".

تحديات



وتابعت الدكتورة سميث: "تتمثل التحديات الأخرى في صعوبة العمل في معدات الوقاية الشخصية طوال اليوم. إن التواصل مع المرضى حقًا باستخدام معدات الوقاية الشخصية يحد حقًا من مدى قدرتنا على إظهار مدى اهتمامنا وتعاطفنا مع الأشخاص الذين يمرون بوقت عصيب حقًا مع مرض خطير".

وقالت: "هناك الكثير مما نأمله والأمور بالتأكيد أفضل بكثير مما كانت عليه في يناير الماضي. وكان لدينا جناحان لمرضى كوفيد في المستشفى حاليًا بينما في ذلك الشهر استلمنا المستشفى بالكامل. وهذا يرجع إلى حد كبير إلى برنامج التطعيم وكذلك حقيقة أن الأمور قد تقدمت كثيرًا مع العلاجات الدوائية التي لدينا الآن".

وأشارت إلى أن معظم المرضى الذين يدخلون المستشفيات بفيروس كورونا غير محصنين، قلة منهم قد تناولت جرعة واحدة أو عدة جرعات، وبعض هؤلاء سيكون لديهم حالات أخرى تعني أنهم معرضون لخطر أكبر، ولكن في الغالب المرضى الحقيقيين ويحتاجون إلى رعاية تنفسية متقدمة وحتى رعاية مكثفة، هم المرضى الذين لم يتم تطعيمهم ".



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