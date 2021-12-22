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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أكثر من 100 ألف حالة يومية لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، كما تم تسجيل 140 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس.

وتم تسجيل حوالي 106122 حالة في فترة الـ 24 ساعة الأخيرة - بزيادة حوالي 13000 عن الرقم القياسي السابق البالغ 93045 حالة في 17 ديسمبر.

وتقارن الأرقام مع 90629 حالة إصابة و172 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها أمس الثلاثاء.

وكان تم الإبلاغ عن 78610 حالة يوم الأربعاء الماضي، وكان الرقم في ذلك الوقت هو الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس التاجي، وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا إنه رقم يجب أن "يقلقنا جميعًا"، إلى جانب 165 حالة وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات ، تم نقل 813 مريضًا من COVID-19 إلى المستشفى في 18 ديسمبر. ويوجد حاليًا أكثر من 8000 شخص في المستشفى، مع 849 شخصًا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلن الوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد يوم الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من انتشار أوميكرون، حيث انتقد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لكونها في حالة "شلل" و "ببساطة غير قادرة على التصرف".

مستوى أوميكرون



وإلى ذلك، فإنه من المقرر أن يستنتج علماء الحكومة أن سلالة أوميكرون Omicron أكثر اعتدالًا من سلالة دلتا بالنسبة لمعظم الناس، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك ذ، فإن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) لم تؤكد ذلك بعد، ومن المقرر أن تعلن عن آخر تحليل لها حول سلالة الفيروس التاجي غدًا الخميس.



ولا يزال العلماء يعتقدون أن متغير أوميكرون يمثل "قلقًا جادًا" وسط مخاوف من أن زيادة قابلية انتقاله يمكن أن "تطغى" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقال متحدث باسم UKHSA: "نحن نراجع جميع التحليلات باستمرار للمساعدة في الإبلاغ عن الاستجابة للوباء، والتي تشمل تقييم شدة أوميكرون. و"سننشر هذه النتائج الأخيرة في الإحاطة الفنية المتنوعة يوم غد الخميس 23 ديسمبر."



وعلى صلة، تم الآن تسليم أكثر من 30.8 مليون جرعة معززة وثالثة في المملكة المتحدة، مع 6.1 مليون في الأسبوع الماضي.

وأظهرت أرقام جديدة أنه تم تقديم 968665 جرعة معززة وثالثة من لقاح COVID-19 في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق 940606 جرعة يوم السبت، وفقًا للأرقام التي نشرتها وكالات الصحة الأربع الرئيسية في المملكة المتحدة.

