قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلن الإطار التنسيقي الشيعي العراقي للقوى الشيعية عدا التيار الصدري الاربعاء مبادرة سياسية قال انها تستهدف الاستقرار السياسي والأمني وتصحيح العملية السياسية وتفكيك الازمة الحالية بأقل الخسائر.

وقال الاطار التنسيقي في بيان الاربعاء حصلت "ايلاف" على نصه انه "حرصا على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، والتقدم بالعملية السياسية الى الامام، وتصحيح مساراتها وتطويق الازمة وتفكيكها وعبورها باقل الخسائر وبغية تلبية تطلعات الشعب في الاصلاح والخدمات، والتصدي للفساد والنهوض بالعراق على الأصعدة كافة وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه من كل المكونات نطرح المبادرة الآتية للخروج من الازمة الخانقة الى فضاء التفاهم والتفاعل الوطني بين القوى والأحزاب السياسية التي تمثل المكونات المختلفة ولبلورة رؤية وطنية موحدة ومتماسكة تكون جسراً لعبور المرحلة الحالية، وتسهم في بناء الدولة المقتدرة الخادمة للشعب".



ويضم الاطار التنسيقي ويضم الإطار التنسيقي، كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

مضامين المبادرة



وأفصح الاطار التنسيقي عن الخطوط العريضة للمبادرة التي تضمنت ستة بنود قال انها ستكون منطلقا للنقاش والحوار مع ملاحظة ضرورة استيعاب كل الطعون والشكوى المقدمة دستوريا وقانونيا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من قبل الجهات القضائية المعنية .

وتتضمن المبادرة العمل على" معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال ايجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات او تغير المقر منها او ابطاله".. واعتبار "المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة وعلى الراغبين بالمشاركة بتشكيل الحكومة الإعلان المسبق عن ذلك وتحمل مسؤولية اداء ممثليهم في السلطة التنفيذية امام الجماهير".





هادي العامري رئيس تحالف الفتح الخاسر للانتخابات يلقي مطالعته اليوم 22 كانون الاول ديسمبر 2021 امام المحكمة الاتحادية لما يقول انها عمليات تزوير تعرضت لها الانتخابات (تويتر)

الرئاسات باتفاق القوى السياسية



وتنص على خضوع "الرئاسات الثلاث لإتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد".. والاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشاكل الاساسية وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحارب الفساد وتحافظ على الهوية الثقافية العراقية".. وكذلك الاتفاق على تضمين البرنامج الحكومي تحقيق السيادة الناجزة ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة وتوفير الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي وايجاد ضبط لقيمة الدولار وتفعيل الصناعة والزراعة وحل مشكلة المياة ورفع مستوى قدرات القوات العسكرية العراقية وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش".. واشار الى ضرورة "الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون النافذ".

أزمة



يشار الى ان الوضع السياسي العراقي يشهد حاليا ازمة حادة على خلفية نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرن الاول اكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وخسارة تحالف الفتح برئاسة هادي العامري المظلة السياسية للمليشيات الشيعية العراقية الموالية لايران والذي يطالب بالغاء نتائج الانتخابات مدعيا انها تعرضت الى التزوير حيث يصر الصدر على تشكيل حكومة اغلبية بينما تطالب القوى الشيعية الاخرى تشكيل حكومة توافقية لمنع محاولة الصدر بان تكون له اليد العليا في تشكيلة الحكومة المنتظر تشكيلها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.