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كييف: قالت منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا إنّ السلطات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا يرغبون في إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في تموز/يوليو 2020 في شرق أوكرانيا، وهي منطقة صراع تقع في قلب التوترات الجديدة بين موسكو والغرب.

وتقع هذه المنطقة في قلب توترات دولية جديدة خطيرة بين موسكو والغرب الذي يتّهم روسيا بحشد قوات على الحدود الأوكرانية بهدف غزو عسكري محتمل.

وقال ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوسيط في حل الصراع ميكو كينونين في بيان "سررت بأنّ الجانبين عبّرا عن عزمهما القوي على الاحترام الكامل للتدابير الهادفة إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه في 22 تموز/يوليو 2020".

وأضاف "إنه أمر بغاية الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون على جانبي الجبهة".

وتحدّث الدبلوماسي بعد مؤتمر عن طريق الفيديو عقدته مجموعة الاتصال الثلاثية التي تجمع طرفي النزاع.

وقف إطلاق النار

وفي تموز/يوليو 2020، اتفق المعسكران، وهما في حالة حرب منذ 2014، على وقف إطلاق النار على خط المواجهة. واستمرت هذه الهدنة أشهراً عدة قبل أن تخرق في شباط/فبراير الماضي.

وبحسب ميكو كينونين، كانت الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار في المتوسط أعلى بخمس مرات في كانون الأول/ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا في ربيع العام 2014 وأسفرت عن مقتل 13 ألف شخص بعد ثورة مؤيدة للغرب في كييف أعقبها ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.