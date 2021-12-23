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إيلاف من لندن: قالت تقارير إن حوالي 1.4 مليون شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات المماثلة في خريف 2020.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه يُعتقد أن شخصًا واحدًا من بين كل 45 شخصًا في منازل خاصة في إنكلترا قد أصيب بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، وهو ارتفاع من واحد من كل 60 في الأسبوع السابق.



وفي ويلز، تشير التقديرات إلى إصابة شخص واحد من بين 55 مصابًا بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، على الرغم من أن هذا لم يتغير عن الأسبوع السابق وأقل من الرقم القياسي الأخير البالغ واحد من كل 40.

وفي إيرلندا الشمالية، أحدث تقدير هو واحد من بين كل 50 شخصًا، ولم يتغير أيضًا عن الأسبوع السابق وأقل قليلاً من الرقم القياسي القياسي البالغ واحد من كل 40 شخصًا في منتصف أغسطس الماضي.

وفي اسكتلندا ، فإن أحدث تقدير هو واحد من كل 70 ، حيث لوحظ ارتفاعًا من واحد في 80 في الأسبوع السابق وأقل من ذروة سبتمبر عند واحد من 45.

لا إجراءات



ويأتي تقرير مكتب الإحصاءات الوطني، في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة ساجيد جاويد إنه لن يتم الإعلان عن إجراءات ما بعد عيد الميلاد لإنكلترا هذا الأسبوع، على الرغم من ارتفاع الحالات.

وقال: "نحن واضحون أنه ليست هناك حاجة لأي قيود أخرى من أي نوع قبل عيد الميلاد، لكننا بالطبع سنبقي الوضع قيد المراجعة".

وسجلت المملكة المتحدة أيضًا 106122 حالة أمس الأربعاء، بزيادة حوالي 13000 عن أعلى مستوى سابق بلغ 93045 حالة في 17 ديسمبر.

ويشار إلى أن مكتب الإحصاء الوطني يقدم تقديراته من خلال اختبار الأشخاص الذين يعيشون في منازل خاصة بمساعدة جامعة أكسفورد وجامعة مانشستر ووكالة الأمن الصحي البريطانية وويلكوم ترست. كما يشار إلى أن البيانات غير مؤكدة لأنها تقدير يعتمد على النمذجة.

ثم إن العدد الصغير نسبيًا للاختبارات في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا يعني أنه يجب تفسير النتائج بحذر.



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