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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 119.789 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي منذ بداية الوباء. كما تم الإبلاغ عن 147 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وتقارن أحدث الأرقام اليومية مع 106122 حالة - الرقم القياسي السابق - و 140 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها يوم أمس الأربعاء. وكان تم تعديل رقم الأمس 106،122 منذ ذلك الحين إلى 109،655 عقب عدم الإبلاغ السابق في اسكتلندا بسبب مشكلة فنية.

الخميس الماضي، أبلغت المملكة المتحدة عن 88376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 146 حالة وفاة خلال 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي.

ومع ذلك، حذرت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، التي كانت تقدم المشورة للحكومة أثناء الوباء، من أن بيانات كورونا خلال فترة عيد الميلاد "ستتعطل بشكل كبير".

تطعيم

وعلى صلة، تم الإبلاغ عن إجمالي 840،038 جرعة معززة وثالثة من لقاح COVID في المملكة المتحدة يوم ـمس الأربعاء. وهذا هو أدنى رقم يومي منذ 15 ديسمبر.

وتم حتى الآن تقديم أكثر من 31.6 مليون جرعة معززة وثالثة في المملكة المتحدة، مع 6.2 مليون جرعة في الأيام السبعة الماضية.

وأيضًا، تلقى 39309 شخصًا جرعتهم الأولى، ليصل المجموع إلى 51.617.091. وكان 53154 قد حصلوا على جرعة ثانية، مما يعني أن 47210.053 تم تطعيمهم مرتين.

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