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إيلاف من بيروت: تبنت الأمم المتحدة قرارًا روسيًا بشأن مكافحة تمجيد النازية. دعمت الوثيقة 130 دولة، 49 لم تحسم أمرها، وصوتت دولتان فقط - الولايات المتحدة وأوكرانيا - ضدها.

ستتم مناقشة دوافع هذه البلدان - الواضحة تمامًا – في التالي، بحسب مقالة نشرتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، حيث تكون حجج الامتناع عن التصويت ذات أهمية أكبر. وهذه هي كل دول أوروبا، مع تركيا وكندا وجورجيا. هناك استثناءان فقط لهذه القائمة من دول "العالم الأول" وأولئك الذين يسعون للوصول إليها بأي ثمن: صربيا والبوسنة والهرسك، اللتان عانتا أكثر من غيرها من صراع القوميات العرقية في يوغوسلافيا السابقة وكلا الحربين العالميتين.

ذاكرة تاريخية

جميع الدول التي امتنعت عن التصويت تقريبًا كان لديها جثث ترتدي الزي الرسمي المتحلل لفرق قوات الأمن الخاصة "الوطنية"، والبعض، مثل دول البلطيق، ينفخون الغبار بانتظام عنها. بالنسبة للكثيرين، عاد القوميون البالغون من العمر ثمانين عامًا إلى مجموعة الأبطال الوطنيين في السنوات الأخيرة - هوريا سيما وجون أنتونيسكو وأنتي بافيليتش وسلافكو كواترنيك وفيكتور أراجس وفيرينك زومباثيلي - وهي قائمة تضم مجرمي حرب الذين تم الإعلان عن أنهم قاتلوا ضد الشيوعية ومن أجل الاستقلال في وطنهم.

لكن، ما لا جدال فيه هو "المصالحة" بين أوروبا الموحدة وماضيها النازي، والتي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومدهش كيف تم دمج القوميات القبلية بنجاح في النسيج الأيديولوجي لأوروبا الموحدة، جنبًا إلى جنب مع القيم الإنسانية العالمية وجميع أنواع الحريات. من القائمة التي أوردتها الصحيفة الروسية نجد ألمانيا وبولندا "اللتين يصعب شرح امتناعهما عن ممارسة التصويت". لنفترض أن ألمانيا بهذه الطريقة تسعى إلى رسم خط تاريخي في ما يتعلق بإراقة الدماء الأخيرة في العالم والمحرقة، وأن بولندا، التي ورثت مبادئ بيلسودسكي القومية، تطفو ببساطة في التيار الأوروبي العام.

مساواة مخزية

في الواقع، كل حالة فريدة توحد شيئًا واحدًا: الموضة في الدوائر الفكرية الليبرالية الأوروبية والتعرف الإجرامي البحت للنازية والشيوعية، والمساواة المخزية لدوري الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية، ومن هذا الرفض التالي مباشرة يالطا - نظام بوتسدام للعلاقات الدولية، مع استبعاد روسيا من نفس قائمة الدول "المتحضرة" وعواقبه غير المفهومة.

تقول الصحيفة الروسية: "هذه العواقب مفهومة جيدًا في موطن الموضة التاريخية الجديدة - في الولايات المتحدة. صوّت مشرع الأوبئة الأوروبية الأطلسية بجرأة ضد النضال ضد تمجيد النازية، وبالتالي، ضد النازية، لأنه، أولاً، في بلد الحرية الكاملة، لا تُحظر الأحزاب الفاشية، والصليب المعقوف الهتلري هو رمز غير مدان. بموجب القانون. ثانيًا، كانت النازية تُعامل دائمًا هناك على أنها أداة سياسية، لأن الولايات المتحدة نفسها، التي كانت اليابان هي العدو الرئيسي لها، لم تعاني من النازية. ليس من قبيل المصادفة أن العديد من النازيين البارزين وجدوا الملاذ والمأوى والصيانة والاستخدام المحدد في الخارج".

لا يتعلق الأمر بعالم الصواريخ فيرنر فون براون فحسب، بل يتعلق أيضًا بالمتعاونين الذين شاركتهم وكالة المخابرات المركزية في القتال "ضد السوفيات" ودول حلف وارسو. كانت كندا والولايات المتحدة هما من استوعبتا وأعطتا مكانة "الشتات" لآلاف الهاربين والمشاركين في الإبادة الجماعية للبولنديين واليهود والأوكرانيين والروس. اليوم، يريد زيلينسكي، الذي تخلى عن الذاكرة التاريخية، إعطاء جوازات سفر أوكرانية لأحفاد هؤلاء. لذلك، صوت ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة ضد القرار الروسي.