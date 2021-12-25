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أعلنت الحكومة الإيرانية عن قوانين جديدة تزيد من تقييد عمليات الإجهاض وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. ليست هذه المرة الأولى التي نرى فيها حكومة تستعرض عضلاتها بالسيطرة على أجساد النساء.

إيلاف من بيروت: بينما تركز الولايات المتحدة على مسألة الإجهاض، تجري في إيران محادثات حول الحقوق الإنجابية للمرأة في جميع أنحاء العالم. في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عن قوانين جديدة تزيد من تقييد عمليات الإجهاض وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. لكن، كما هو الحال في الولايات المتحدة، ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها حكومة تستعرض عضلاتها من خلال محاولة السيطرة على أجساد النساء.

تقول بارديس مهدوي، الأستاذة وعميدة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ولاية أريزونا، وفي "واشنطن بوست": "تساعد أبحاثي حول الثورة الجنسية في إيران في شرح سياسات الحقوق الجنسية والإنجابية في إيران ما بعد الثورة - ولماذا تتعرض هذه الحقوق للهجوم بشكل متكرر. عندما يشعر النظام الإيراني أنه يفقد سلطته، يميل القادة إلى التركيز على السياسات المتعلقة بالجندر والإنجاب".

بحسب مهدوي، ما نراه الآن يبدو إلى حد كبير كموقف المتشددين الذين كانوا في السلطة في الثمانينيات، في الأيام الأولى للجمهورية الإسلامية. تشير الخطب الأخيرة التي ألقاها المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الدعوات إلى الوحدة، والحاجة إلى زيادة معدلات المواليد والتحذيرات من الخطر الوشيك للغرب. برأيها، تشير هذه الخطابات إلى أن القيادة الإيرانية قلقة بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة - والتي تشير إلى تراجع شعبية الحكومة بين الإيرانيين في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء. في غضون ذلك، يقيد خامنئي والرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي الوصول إلى الإجهاض ووسائل منع الحمل.

تقول: "هذه خطوة مزدوجة القوة: تدفع الحكومة الأجندة الإيرانية المؤيدة للإنجاب، وتشجع جيلًا جديدًا على إنجاب المزيد من الأطفال، وتأمل في زيادة عدد السكان الإيرانيين الموالين. في الوقت نفسه، تسمح هذه القيود للحكومة بتقليص خيارات النساء فيما يتعلق بالتوقيت والمباعدة بين أطفالهن، من بين أمور أخرى، إرسال رسالة إلى جميع العائلات حول مدى سرعة سحب الامتيازات الخاصة".

السيطرة على أجساد المواطنين

كانت إحدى أولى خطوات الخميني بعد توليه السلطة سن قوانين إلزامية للحجاب تغطي أجساد النساء، لإعادة إيران إلى تفسير صارم للقوانين الإسلامية. وضع الخميني أيضًا قيودًا على الحركة على أي وجميع العلاقات الجنسية خارج الزواج، كجزء من القواعد القانونية القائمة على الأخلاق. لكن الحكومة شجعت صراحة على الإنجاب في إطار الزواج. في الثمانينيات، كانت السياسات الجديدة تهدف إلى زيادة معدل المواليد. تحصل أي امرأة تلد أكثر من طفلين على إعفاء ضريبي، بينما تم منح أي عائلة لديها خمسة أطفال أو أكثر قطعة أرض مجانية من الحكومة.

تقول مهدوي: "أراد النظام الإسلامي جيلًا جديدًا يكون مواليًا للجمهورية الإسلامية - وقد أدى هذا الجهد إلى ازدهار سكاني، على الرغم من أن هؤلاء الإيرانيين هم الآن من بين أكثر أولئك الذين خاب أملهم في النظام. في السبعينيات، بلغ متوسط معدل المواليد الخام في إيران حوالي 40 ولادة لكل 1000 شخص. خلال السنوات الثلاث الأولى للجمهورية الإسلامية، ارتفع هذا العدد إلى 50 مولودًا لكل 1000 شخص ثم وصل إلى ارتفاع 60 في عام 1984".

تم تخفيف العديد من أولويات إيران - والقيود - بشكل كبير في أواخر التسعينيات، عندما وصل الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إلى السلطة. والجدير بالذكر أن خاتمي دعم إنشاء بنية تحتية تسمح بتوزيع وسائل منع الحمل المجانية لجميع المتزوجين.



انخفض معدل المواليد الخام في إيران بشكل كبير إلى 17 مولودًا لكل 1000 في عام 1998، بعد عام واحد فقط من تولي خاتمي منصبه. أفاد الشباب بين عامي 2000 و 2005 أن استخدام موانع الحمل تضاعف بين أقرانهم وأن عدد عمليات الإجهاض "من الباب الخلفي" انخفض بشكل كبير.

جيل محبط

على مدى العقدين الماضيين، أصبح "أطفال الثورة" - الإيرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 42 عامًا - محبطين بشكل متزايد من النظام. وزاد السخط مع ارتفاع أسعار الغاز، ومعدل البطالة 40 في المائة، والوزن الثقيل للعقوبات التي تضرب الوطن.

تقول مهدوي: "عندما بدأت عملي الميداني في عام 1999، كان معظم الإيرانيين الشباب في المناطق الحضرية هم الذين عبّروا عن خيبة أملهم من النظام. حاولت الحكومة الإسلامية ترسيخ حكمها من خلال قانون أخلاقي يتضمن تضييق الخناق على الحقوق الجنسية والإنجابية وأي علاقات اجتماعية بين الجنسين. قاوم الشباب الإيراني ما وصفوه بالثورة الجنسية - دفعوا الحجاب إلى الوراء والانخراط في أنشطة جنسية خارج إطار الزواج. لقد هاجموا النظام من خلال مهاجمة ذلك النسيج الأخلاقي الذي يمارس النظام سلطته في ظلها".

تضيف: "لكن بحلول عام 2017، لم يعد الشباب فقط في مدن مثل طهران أو شيراز أو أصفهان هم من يعبرون عن إحباطهم من النظام. يشعر الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد بالقلق من رئيسي، أحد أكثر قادة البلاد تحفظًا حتى الآن. منذ فوزه، كان الإيرانيون يقاومون بشدة من خلال تنظيم حركات عمالية وإضرابات واسعة النطاق، مثل إضراب عمال النفط هذا العام. كما كان الإيرانيون في الخارج يضغطون من أجل الظهور العالمي لقضايا حقوق الإنسان الإيرانية والعثرات الاقتصادية، مناشدين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لزيادة الضغط على النظام وإنهاء العقوبات".

عندما يتم الضغط على الحكومة، كان ردها التقليدي تحويل تركيز السكان إلى أجساد النساء، "وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث الآن. أولئك الذين ينظرون إلى اللحظة الحالية فقط من خلال عدسة السياسة والاقتصاد، دون فهم سياسة النشاط الجنسي، يفقدون شيئًا مهمًا للغاية بشأن طبيعة إيران اليوم"، بحسب مهدوي.