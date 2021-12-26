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لومي: وجهت سلطات توغو الى صحافيين اثنين محتجزين ومعروفين بانتقادهما للحكومة تهمتي "ازدراء السلطة" و"نشر الأضاليل على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما أفاد محاميهما السبت.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت فرديناند آيتي مدير صحيفة "لالتيرناتيف" النصف اسبوعية وجويل إيغا مدير صحيفة "فراتيرنتي" في 10 كانون الأول/ديسمبر واحتجزتهما على خلفية تعليقات أدليا بها خلال مشاركتهما في برنامج يبث عبر الإنترنت.

وقال المحامي إيلوم كبادي إن الصحافيين نُقلا الجمعة إلى سجن لومي في العاصمة، مضيفا أن صحافيا ثالثا شارك أيضا في اللقاء وضع تحت الإشراف القضائي.

ودعت منظمة العفو الدولية في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى الإفراج عن آيتي وإيغا، منددة بما وصفته بـ"اعتقالهما التعسفي" ومتهمة السلطات بالعمل على "إسكات المنتقدين".

وغالبا ما تتهم منظمات حقوقية هذه الدولة الصغيرة في غرب أفريقيا التي يحكمها الرئيس فور غناسينغبي منذ عام 2005 بقمع شخصيات المعارضة ووسائل الإعلام.

وسبق أن تم تعليق صدور "لالتيرناتيف" في شباط/فبراير لمدة أربعة أشهر في قضية تتعلق بوزير الإسكان في الحكومة كوفي تسولينيانو، وفي آذار/مارس 2020 بعد شكوى من السفير الفرنسي السابق لدى توغو.

كما تم وقف صحيفة "فراتيرنتي" عن الصدور في آذار/مارس 2020 لمدة شهرين بعد نشرها مقالا أدانت فيه منع صحيفتين أخريين.