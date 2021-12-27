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واشنطن: قال كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة، أنتوني فاوتشي، إن خلع الكمامات على متن الطائرة ليس مجالاً للبحث.

وفي تصرحات لشبكة "إيه بي سي"، الأحد، قال فاوتشي: "نريد أن نتأكّد من التزام الأشخاص بإرتداء الكمامات. وأعتقد أنّ التخلّي عنها شيء يجب التفكير فيه".

وخلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأميركي في 15 كانون الأول/ديسمبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ساوث ويست" للطيران، غاري كيلي، إنّ الكمامات "لا تفعل الكثير" لمحاربة انتشار فيروس كورونا على متن الطائرات، وفقاً لـ"فوكس نيوز".

غير أنّ فاوتشي قال: "إلزامية اللقاح للسفر الداخلي، يمكن أن تحفز الأفراد للحصول على التطعيم".

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحفز الناس على التطعيم سيكون موضع ترحيب. وفيما يتعلّق بانتشار الفيروس (...) فإنّ ارتداء الكمامات ووجود منقيات الهواء (فلاتر) على متن الطائرات، يعتبر آمناً بشكل معقول".

وأشارت فوكس نيوز إلى تصريحات سابقة لفاوتشي شدّد فيها على أهمية ارتداء الكمامات على متن الطائرات "رغم تنقية الهواء الجيدة بداخلها".

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