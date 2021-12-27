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بسبب ندرة أحواض بناء السفن، قد لا تتمكن البحرية الأميركية من إصلاح الضرر في الوقت الملائم لإحداث فرق في الصراع.

إيلاف من بيروت: إن القاعدة الصناعية البحرية الأميركية في حالة سيئة. يوجد عدد قليل جدًا من أحواض بناء السفن وهي تعمل ببطء شديد لتوسيع الأسطول. في زمن الحرب، كانوا يكافحون لإصلاح السفن المتضررة من المعركة.

هذا هو الاستنتاج المؤلم الذي توصل إليه ويليام هوكينز، الباحث السابق في الكونغرس، عندما درس تقارير بناء السفن الحكومية. كتب هوكينز: "تقدم التقارير قاعدة صناعية في حدود قدرتها المتدنية، في أحسن الأحوال". تتمتع ساحات هذه القواعد البحرية بالكاد بسعة كافية لتنمية الأسطول لتحقيق الهدف المتمثل في بناء 355 سفينة في الخطوط الأمامية، ارتفاعًا من نحو 290 سفينة هي قيد الخدمة حاليًا.

استبعاد تحقيق الهدف

أشار هوكينز إلى أن "شركات بناء السفن تبدو واثقة من قدرتها على إنتاج سفن حربية وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته البحرية، لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن وتيرة البناء ليست أفضل من المعتدلة. لن يتم الوصول إلى الهدف البالغ 355 سفينة حتى عام 2034؛ أربع انتخابات رئاسية وسبعة انتخابات للكونغرس ستمر قبل ذلك، ما يشكل مخاطر على الاستمرارية".

تمتلك البحرية أربعة أحواض لبناء السفن. أربع شركات خاصة تمتلك سبع ياردات أخرى. أحد عشر ياردة في المجموع لأسطول يمكن أن ينمو إلى 355 سفينة، من دون احتساب العشرات من المساعدين، إضافة إلى سفن خفر السواحل.

كتب هوكينز: "في مواجهة متطلبات البناء، يبدو أن القدرة على إصلاح أضرار المعركة الناتجة عن القتال في مسرح عمليات بعيد مثل بحر الصين الجنوبي غير متوفرة. فيدعو تقرير الصيانة والتحديث إلى التوسع إلى ما بعد الأحواض الجافة الحالية البالغ عددها 21 حوضًا على ساحل المحيط الهادئ الأميركي لمجرد تقليل الأعمال المتراكمة الحالية في الروتين العادي. عندما يحدث شيء خارج الجدول الزمني، يجب اتخاذ تدابير استثنائية".

مثال يو إس إس فيتزجيرالد

يستشهد هوكينز بمثال المدمرة يو إس إس فيتزجيرالد التي اصطدمت بسفينة تجارية قبالة الساحل الياباني في يونيو 2017، فتعرضت لأضرار جسيمة. كتب هوكينز: "السفينة الحربية كانت في البداية متجهة إلى اليابان للتقييم قبل إعادتها إلى الولايات المتحدة لإصلاحها".

لكن لا يمكن التعامل معها في أي من أحواض بناء السفن في المحيط الهادئ؛ كان لا بد من نقلها إلى رصيف جاف في Ingalls Shipbuilding في باسكاجولا، ميسيسيبي. إن منشأة Ingalls هي موقع البناء الرائد لفئة السفن Arleigh Burke، حيث قامت ببناء 30 منها.

في ذلك الوقت، صرحت البحرية الأميركية قائلة: "فقط [Ingalls] لديها القدرة المتاحة لإعادة المدمرة إلى حالة التشغيل الكاملة في أقصر فترة زمنية مع الحد الأدنى من التعطيل للإصلاح المستمر وأعمال البناء الجديدة".

لم تصل فيتزجيرالد إلى باسكاجولا حتى يناير 2018 ولم تغادر الحوض الجاف هناك حتى منتصف أبريل 2019، بعد 22 شهرًا من الاصطدام.

أمثلة أخرى

أشار هوكينز إلى الكثير من الأمثلة التحذيرية الأخرى: "عندما تضررت حاملة الطائرات يو إس إس كول (DDG-67) في هجوم انتحاري في عدن في أكتوبر 2000، كان لا بد أيضًا من إعادتها إلى الولايات المتحدة لإصلاحها، على متن سفينة هولندية ذات حمولة ثقيلة. لم تغادر المدمرة رصيفها الجاف في باسكاجولا حتى سبتمبر 2001، وهي فترة إقامة أقصر من المدمرة فيتزجيرالد فقط لأن الأضرار لم تكن واسعة النطاق".

بعد ذلك كان هناك المدمرة يو اس اس جون ماكين التي اصطدمت بسفينة تجارية قرب سنغافورة في أغسطس 2017. ظلت المدمرة في حوض يوكوهاما الجاف من يناير 2018 حتى أواخر نوفمبر، بعد 15 شهرًا من وقوع الحادث.

في أي حرب بحرية مطلة على المحيط الهادئ، نأمل أن تكون اليابان حليفًا نشطًا ستكون منشآته متاحة للسفن الحربية الأمريكية. ومع ذلك، قد تتنافس السفن اليابانية المتضررة من المعركة على القدرة على الإصلاح، وقد تتعرض ساحات اليابان للهجوم نظرًا لقربها من مسرح القتال.

كم عدد السفن الحربية التي قد تتضرر في فترة قصيرة أثناء حرب مع خصم رئيسي؟ وربما لا تشمل السفن الأكبر: الطرادات والسفن الهجومية البرمائية وحاملات الطائرات؟ اختتم هوكينز باقتباس تقرير عام 2018 من لجنة استراتيجية الدفاع الوطني: "ضد عدو مجهز بقدرات متقدمة لمنع الوصول إلى المنطقة، يمكن أن يكون استنزاف الأصول الرأسمالية الأميركية - كالسفن والطائرات والدبابات – هائلًا".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ناشونال إنترست".