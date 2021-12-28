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موسكو: أكدت روسيا الثلاثاء أن المحادثات مع الولايات المتحدة التي تهدف خصوصا إلى تخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا ستقام في 10 كانون الثاني/يناير مع تحديد أنها ستعقد في جنيف.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن 10 كانون الثاني/يناير سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية الأميركية، مضيفا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في "يوم واحد".
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