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إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تفرض أي قيود جديدة بشأن كورونا في إنكلترا قبل احتفالات العام الجديد، على الرغم من الارتفاع القياسي في الحالات المبلغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن على الناس "التزام الحذر" عند المشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة، وإجراء اختبار التدفق الجانبي قبل حضور الأحداث.

ولم يستبعد جاويد إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في يناير، مضيفًا أن الحكومة "سترى" ما إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة إليها.

ومع ذلك، بينما تقول الحكومة إنها لا تضييق الخناق على الاحتفالات، فإن البيانات الأخيرة تلقي بظلالها على ذلك.

وأبلغت إنكلترا عن رقم قياسي لحالات كورونا الجديدة في يوم عيد الميلاد - 113،628 - وسط الاندفاع لإجراء الاختبارات خلال فترة الأعياد. وتم الكشف أيضًا عن وجود 103،558 يومًا في Boxing Day ، و 98،515 في آخر 24 ساعة.

ووصلت حالات دخول المستشفيات بسبب الفيروس في إنكلترا أيضًا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021 - 8،474 اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا في 27 ديسمبر، وفقًا لهيئة الصحة العامة في إنكلترا.

بعيدًا عن الذروة

وارتفع هذا الرقم بنسبة 27 في المئة عن الأسبوع السابق وهو أعلى رقم منذ 5 مارس، عندما كانت البلاد تخضع لقيود إغلاق صارمة. ومع ذلك، لا يزال ذلك بعيدًا عن الذروة خلال الموجة الثانية من الفيروس، والتي بلغت 34336 في 18 يناير.

ووسط هذه الأرقام، كرر رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوة وزير صحته إلى الحذر، قائلاً: "الأهم من ذلك، أنا أحث الجميع على الحصول على حقنة أولى أو ثانية أو معززة دون تأخير لحماية أنفسكم وأحبائكم".

وأضاف السيد جاويد: "بالطبع نحن ننظر إلى البيانات على أساس يومي ، وهذا لم يتغير خلال فترة عيد الميلاد ، ولكن لن تكون هناك إجراءات أخرى قبل حلول العام الجديد".

حذر الاحتفالات

وقال: "بالطبع، يجب أن يظل الناس حذرين مع اقترابنا من احتفالات رأس السنة الجديدة ، كما تعلم ، قم بإجراء اختبار التدفق الجانبي إذا كان ذلك منطقيًا. احتفل بالخارج إذا استطعت، واجعل بعض التهوية بالداخل إذا استطعت، من فضلك كن حذرًا".

وأضاف وزير الصحة: "وعندما ندخل العام الجديد، بالطبع ، سنرى بعد ذلك ما إذا كنا بحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أخرى - ولكن ليس أكثر حتى ذلك الحين على الأقل."

وقال إنه بينما "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين" حول أوميكرون، يعتقد أنها تشكل "حوالي 90٪ من الحالات" في جميع أنحاء إنكلترا في الوقت الحالي، كانت هناك أخبار إيجابية في الأيام الأخيرة بأن البديل أكثر اعتدالًا. وقال إن الحاجة إلى القيود ستبقى "قيد المراجعة".

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