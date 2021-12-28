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القدس: التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ما أكدت مصادر متطابقة لدى الجانبين.

وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الإثنين "قضايا أمنية ومدنية على المحك". وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر تويتر إن الاجتماع "تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية". وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن اللقاء عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة "روش هعين".