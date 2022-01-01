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لجأت السلطات في الصين إلى برمجيات استقصائية متطورة لتعقب وإسكات النقاد المبهمين على وسائل التواصل الاجتماعي في الخارج. تشمل أهدافهم طلاب الجامعات والمواطنين غير الصينيين.

إيلاف من بيروت: عندما سافرت جينيفر تشين إلى مسقط رأسها في وسط الصين الشتاء الماضي للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، لم تفكر كثيرًا في موقع تويتر. كان لديها حوالي 100 متابع على حساب تعتقد أنه مجهول الهوية.

أثناء إقامتها في الصين، أعادت تغريد الأخبار ومقاطع الفيديو، وقدمت أحيانًا تعليقات خاضعة للرقابة على المنصات الصينية، مثل الإعراب عن دعمها للمتظاهرين في هونغ كونغ وتضامنها مع الأقليات التي تم اعتقالها. لم يكن ذلك كثيرًا، لكن كان كافياً أن تلاحقها السلطات. طرقت الشرطة باب والديها أثناء زيارتها. قالت إنهم استدعوها إلى المحطة واستجوبوها ثم أمروها بحذف منشوراتها وحسابها على تويتر. استمروا في تعقبها عندما سافرت إلى الخارج للدراسة، واتصلوا بها وأمها لسؤالها عما إذا كانت السيدة تشين قد زارت مؤخرًا أي مواقع لحقوق الإنسان.

الحكومة الصينية، التي بنت بنية تحتية رقمية واسعة النطاق وأجهزة أمنية للسيطرة على المعارضة على منصاتها الخاصة، تبذل جهودًا أكبر لتوسيع شبكة الإنترنت الخاصة بها لكشف وإسكات أولئك الذين ينتقدون الدولة على تويتر و فايسبوك وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي الدولية. وتعتمد هذه التحقيقات الجديدة، التي تستهدف المواقع المحجوبة داخل الصين، على أساليب تكنولوجية متطورة لتوسيع مدى وصول السلطات الصينية وقائمة الأهداف.

لتعقب الأشخاص، تستخدم قوات الأمن برامج تحقيق متقدمة وسجلات عامة وقواعد بيانات للعثور على جميع معلوماتهم الشخصية ووجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي الدولية. تستهدف العمليات أحيانًا أولئك الذين يعيشون خارج حدود الصين. يلاحق ضباط الشرطة المنشقين والمنتقدين الصغار مثل السيدة تشين، وكذلك الصينيين الذين يعيشون في الخارج وحتى مواطني الدول الأخرى.

تمثل المطاردة الرقمية الجانب العقابي لحملة الحكومة الواسعة لمواجهة الصور السلبية للصين. في السنوات الأخيرة، جمع الحزب الشيوعي جيوشًا آلية، ونشر دبلوماسيين، وحشد المؤثرين لدفع رواياته وإغراق النقد. وقد خطت الشرطة خطوة أبعد من ذلك، حيث قامت بمطاردة وإسكات أولئك الذين يجرؤون على الرد.

داخل الصين وخارجها

بتواتر متزايد، تضايق السلطات المنتقدين داخل الصين وخارجها، وكذلك تهدد أقاربهم، في محاولة لحملهم على حذف المحتوى الذي تعتبره إجراميًا. أظهر أحد تسجيلات الفيديو، الذي قدمته طالبة صينية تعيش في أستراليا، كيف استدعت الشرطة في بلدتها والدها، واتصلت بها بهاتفه ودفعتها لإزالة حسابها على تويتر.

تثير التكتيكات الجديدة تساؤلات حول انتشار برامج الاستقصاء القوية وأسواق البيانات الصاخبة التي يمكن أن تجعل من السهل تتبع حتى أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حذرًا على المنصات الدولية. قام المنظمون الأميركيون مرارًا وتكرارًا بحظر الصفقات الصينية للاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأميركية بشأن الوصول الذي توفره إلى البيانات الشخصية. فعلوا أقل من ذلك بكثير للتحكم في التوفر الواسع النطاق للخدمات عبر الإنترنت التي تقدم بيانات الموقع وسجلات الوسائط الاجتماعية والمعلومات الشخصية.

قوات الأمن الصينية زادت الإجراءات العقابية ضد الأشخاص بسبب التحدث علانية على تويتر وفايسبوك في الصين منذ عام 2019، وفقًا لقاعدة بيانات على الإنترنت تجمعهم. قاعدة البيانات، التي جمعها ناشط مجهول، تسجل القضايا بناءً على الأحكام المتاحة للجمهور وإخطارات الشرطة والتقارير الإخبارية، على الرغم من محدودية المعلومات في الصين.

قالت يازو كاو، محررة موقع ChinaChange.org الذي يتناول أخبار المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "لقد تم إطلاق الشبكة بالتأكيد على نطاق أوسع في الخارج خلال العام الماضي، والهدف تشجيع الرقابة الذاتية المنتشرة بالفعل بين الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، وشبهت تطهير المنتقدين بجزازة العشب المفرطة النشاط".

أضافت: "لقد نال مقص الرقيب من المقالات التي تبدو طويلة وأكثر صراحة. ثم نظروا حولهم، لم تعد قطع العشب الأطول تغطي الأجزاء السفلية. يقولون: أوه، هذه إشكالية أيضًا، فلنقصها مرة أخرى".

خبرات فنية جديدة

تجلب السلطات الأمنية الصينية خبرات فنية جديدة وتمويلًا لهذه العملية، وفقًا لوثائق المشتريات المتاحة للجمهور، وأدلة الشرطة والمقاول الحكومي، الذي يعمل على التحقيقات عبر الإنترنت في الخارج. ففي عام 2020، عندما سعت الشرطة في مقاطعة غانسو الغربية إلى الشركات للمساعدة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الدولية، وضعت نظامًا للدرجات. تضمن أحد المعايير قدرة الشركة على تحليل حسابات تويتر، بما في ذلك التغريدات وقوائم المتابعين. عرضت الشرطة في شنغهاي 1500 دولار لشركة تكنولوجيا مقابل كل تحقيق في حساب خارجي، وفقًا لوثيقة مشتريات صدرت في مايو.

غالبًا ما يبدأ مثل هذا العمل بتغريدة واحدة أو منشور على فيسبوك جذب الانتباه الرسمي، وفقًا للمقاول الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه لم تتم الموافقة عليه للتحدث علنًا عن العمل. قال متخصص في تتبع الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، إنه استخدم سجلات الناخبين وسجلات رخصة القيادة وقواعد البيانات المخترقة على شبكة الإنترنت المظلمة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء المنشورات. يمكن استخدام الصور الشخصية المنشورة على الإنترنت لاستنتاج العناوين والأصدقاء.

قال إريك ليو، محلل الرقابة في China Digital Times، وهو موقع يراقب ضوابط الإنترنت الصينية: "أولئك الذين يعيشون في الخارج خائفون للغاية أيضًا". وقال إن المستخدمين الصينيين على تويتر أصبحوا أكثر حرصًا، وأن الكثيرين وضعوا حساباتهم في الوضع الخاص بدافع الخوف. حساب ليو علني، لكنه يفحص المتابعين الجدد، ويبحث عن مسؤولي الأمن الصينيين الذين قد يراقبونه.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيويورك تايمز".