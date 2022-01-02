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موسكو: لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرون بجروح في حادث حافلة جنوب موسكو في ساعة مبكرة من الأحد، حسبما أعلنت السلطات الروسية.

وقالت الوكالة الروسية الفدرالية لمراقبة المرور البري إن الحادث وقع حوالى الساعة 05,45 (02,45 ت غ) في منطقة ريازان.

وكتبت في رسالة على منصة تلغرام "نتيجة الحادث قضى خمسة أشخاص وجرح 21" موضحة أن اثنين من الجرحى قاصران وأن إصابات الجرحى "متفاوتة" الخطورة.

وأوضحت الوكالة أن الحافلة اصطدمت على ما يبدو بعمود قرب جسر سكة حديد.

ووقع الحادث على طريق سريع قرب قرية فوسليبوفو التي تبعد قرابة 270 كلم جنوب موسكو.

وكان على متن الحافلة 49 راكبا، وفق السلطات.

وبدأت الشرطة تحقيقات جنائية لتحديد ما إذا تمت مخالفة قواعد المرور.