كابول: بعد تزويجها وهي في السابعة برجل يكاد يكون بعمر جدها في أفغانستان تعرضت فاطمة للاغتصاب والضرب والتجويع إلى حد لم تتحمله وحاولت إنهاء حياتها.

وبعيون دامعة تتذكر الضرب الذي تلقته بعمر عشر سنوات وكيف دُفعت إلى حائط "وطُرق رأسي بمسمار (...9 كدت أن أموت".

حاليا تقيم الشابة البالغة الآن 22 عاما في أحد مراكز الإيواء القليلة للنساء المعنفات التي لا تزال مفتوحة في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم، لكنها تخشى أن تفقد ملجأها في أي وقت.

ففي حال أُغلق المركز لن يبقى أمام فاطمة أي مكان تلجأ إليه بينما انقطع الاتصال بعائلتها فيما عائلة زوجها هددت بقتلها لأنها جلبت لهم العار.

ومحنة فاطمة تعاني منها ملايين النساء في أفغانستان، حيث التقاليد الذكورية والفقر وانعدام التعليم حرمت النساء من حقوقهن منذ عقود.

وتقول الأمم المتحدة إن 87 بالمئة من الأفغانيات تعرضن لنوع من العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي.

ورغم ذلك لم يكن في البلد الذي يضم 38 مليون نسمة سوى 24 مركز إيواء للنساء قبل عودة طالبان، جميعها تقريبا يموّلها المجتمع الدولي ويعارضها العديد من المحليين.

