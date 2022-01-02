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إيلاف من بيروت: بعد أربعة أشهر من مقتل عشرات الأشخاص في هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم 13 جنديًا أميركيًا، خارج مطار كابول بأفغانستان، جمع مسؤولو استخبارات أميركيون وأجانب ملفًا شخصيًا عن المهاجم.

يقول القادة العسكريون إنهم يستخدمون تلك المعلومات للتركيز على خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يعتقدون أنها متورطة في الهجوم، بما في ذلك قيادتها وجنودها. يمكن أن يكون أعضاء الخلية من بين أوائل المتمردين الذين ضربتهم طائرات بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 Reaper تحلق فوق أفغانستان من قاعدة في الخليج العربي. لم تنفذ الولايات المتحدة أي ضربات جوية في البلاد منذ مغادرة آخر القوات الأميركية في 30 أغسطس.

وقع الهجوم على بوابة آبي بالمطار قبل أربعة أيام، خلال الأيام الأخيرة المحمومة لأكبر إخلاء غير مقاتل قام به الجيش الأميركي على الإطلاق. كانت واحدة من أكثر الهجمات دموية في الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان.

تم تحديد هوية الانتحاري عبد الرحمن اللوغاري. يقول المسؤولون الأميركيون إنه كان طالب هندسة سابقًا وكان واحدًا من عدة آلاف من المسلحين الذين تم إطلاق سراحهم من سجنين على الأقل بعد أن سيطرت طالبان على كابول في 15 أغسطس. أعضاء ولكن أيضًا مقاتلين من ولاية خراسان في الدولة الإسلامية، فرع الجماعة في أفغانستان وعدو طالبان.

قال إدموند فيتون براون، أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في مؤتمر أمني عقد مؤخرًا في الدوحة بقطر: "من الصعب شرح ما كان التفكير في السماح للأشخاص الذين كانوا يشكلون تهديدًا لطالبان".

الفوضى أعادته للشارع

لم يكن لوغاري معروفا للأميركيين. قال مسؤولون أميركيون أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية أبلغت في عام 2017 عملاء المخابرات الهندية بأنه كان يخطط لتفجير انتحاري في نيودلهي. أحبطت السلطات الهندية الهجوم وسلمت لوغاري إلى وكالة المخابرات المركزية التي أرسلته إلى سجن باروان في قاعدة باغرام الجوية. وبقي هناك حتى أطلق سراحه وسط الفوضى التي أعقبت سقوط كابول.

بعد 11 يومًا، في 26 أغسطس، الساعة 5:48 مساءً، سار المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة تزن 25 رطلًا تحت ملابسه، نحو مجموعة من القوات الأميركية التي كانت تفتش أولئك الذين يأملون في دخول مطار حامد كرزاي الدولي. قال مسؤولون عسكريون إنه انتظر حتى كان على وشك الخضوع للتفتيش قبل تفجير القنبلة التي كانت كبيرة بشكل غير معتاد بالنسبة لسترة ناسفة، ما أسفر عن مقتله ونحو 200 آخرين.

أدى الهجوم إلى اعتبار ولاية خراسان التهديد الرئيسي لقدرة طالبان على حكم البلاد، ووفقًا لمسؤولين أميركيين، باعتباره الخطر الإرهابي الوشيك الذي يهدد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.

قالت كريستين أبي زيد، مديرة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في أكتوبر، في مؤتمر للأمن القومي في سي آيلاند، جورجيا: "اكتسبت الجماعة بعض الشهرة بطريقة قد تكون مقنعة لهم تمامًا على المسرح العابر للحدود. في نفس الوقت، يقاتلون طالبان. الطريقة التي سيتم بها الاشتباك بالقوة في أفغانستان سيكون لها بعض الخصائص المحددة حول شكل التهديد العابر للحدود الوطنية".

في أكتوبر، أخبر كولين إتش كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن داعش قد يكون قادرًا على مهاجمة الولايات المتحدة في وقت ما في عام 2022. "يمكننا أن نرى ولاية خراسان تولد هذه القدرة في مكان ما بين ستة واثني عشر شهرا".

خارج باغرام

في الأول من يوليو الماضي، تخلت القوات الأميركية عن قاعدة باغرام الجوية، المركز الرئيسي للعمليات العسكرية الأميركية، من دون سابق إنذار. بعد ستة أسابيع، في 15 أغسطس، اقتحم مقاتلو طالبان القاعدة وفتحوا بوابات السجن، وقتلوا سجينًا بارزًا هو القائد الأعلى السابق للدولة الإسلامية في أفغانستان، عمر خالد خراساني، وأفرجوا عن أكثر من 12000 آخرين، بمن فيهم ما يقرب من 6000 من طالبان، و 1800 من داعش وحوالي ثلاثين من مقاتلي القاعدة، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

قال بروس أو ريدل، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي أدار أول مراجعة لسياسة الرئيس باراك أوباما بشأن أفغانستان: "لقد أعاد الفشل الذريع في أفغانستان مئات الإرهابيين إلى الشوارع".

كان أحدهم لوغاري، نجل تاجر أفغاني كان يزور الهند وباكستان بشكل متكرر للعمل. انتقل لوغاري إلى الهند في عام 2017 لدراسة الهندسة في جامعة ماناف راتشنا بالقرب من نيودلهي. تم تجنيده واعتقاله في ما يتعلق بمؤامرة نيودلهي وتم تسليمه إلى وكالة المخابرات المركزية من قبل جهاز التجسس الأجنبي الهندي، جناح البحث والتحليل، في سبتمبر 2017، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية التي أكدتها الأميركية والمسؤولون الهنود. وامتنع متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية عن التعليق.

بعد وقت قصير من الهجوم، ومع ذلك، المسؤولين الأميركيين و تقارير وسائل الإعلام الأميركية كشف أن المهاجم قد أفرج عنه من السجن قبل أيام فقط. استغل تنظيم الدولة الإسلامية الطبيعة المذهلة للقصف، متفاخرًا بحجمه وموقعه وتوقيته في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الأشهر التي أعقبت الهجوم، قال محللو المخابرات والمسؤولون العسكريون الأميركيون إنهم ركزوا على معرفة المزيد عن الخلية الضاربة لداعش - ولاية خراسان وأي هجمات مستقبلية قد تكون تخطط لها ضد الغرب.