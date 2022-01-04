إيلاف من الرباط: توفي اليوم في الرباط المعطي جوريو الوزير والسفير المغربي الاسبق عن عمر 87 عاما.

وجوريو المولود بالرباط عام 1934 حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تولوز الفرنسية .

ترأس جوريو من عام 1957حتى عام 1964 إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والاتصالات.

وشغل ما بين عامي 1964 و 1971 كاتبا عاما ( وكيلا ) لوزارة الداخلية.وما بين عامي 1969و 1970، اختير رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم .

وابتداء من 4 أغسطس 1971 عين جوريو وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي في حكومة محمد كريم العمراني ، وظل في منصبه حتى 2 نوفمبر 1972

وما بين عامي 1973 و 1977 عين سفيراً لدى بوخارست. ومابين عامي 1977 و 1978 عين سفيرا في موسكو.

وفي عام 1978 عين سفيرا لدى مدريد وظل في منصبه حتى عام 1981 ، وكان بذلك اول سفير للمغرب يعين باسبانيا عقب تولي خوان كارلوس عرش المملكة الاسبانية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو .وإن كان الدكتور عبد اللطيف الفيلالي قد عين سفيرا لدى اسبانيا في اواخر ايام الجنرال فرانكو وظل سفيرا في السنوات الاولى من عهد الملك خوان كارلوس .

ومن 1981 إلى 1982 عين جوريو سفيرا لدى ليبيا ، ثم سفيرا في كندا (من 1982 إلى 1984 ) قبل أن يعين ما بين 1984 و1986 سفيرا لدى واشنطن .

يذكر ان الراحل جوريو كان قيد حياته متزوجا من سيدة فرنسية أسلمت ، ولهما ثلاثة ابناء هم : ليلى وأسماء وحسن. في غضون ذلك، نعت جمعية ’’ رباط الفتح ’’ الراحل جوريو ، أحد أعضائها المؤسسين، ووصفته ب’’ رجل الدولة المحنك’’.