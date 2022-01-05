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نيروبي: وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إريتريا، إحدى أكثر الدول انغلاقاً في العالم، في مستهل جولة أفريقية تعقب زيارة للقارّة قام بها نظيره الأميركي أنتوني بلينكين في تشرين الثاني/نوفمبر وهدفت في جزء منها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي فيها.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إنّ وانغ سيلتقي الأربعاء كلاً من الرئيس أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح.

وكثّفت الصين حضورها واستثماراتها في أفريقيا، في استراتيجية تثير مخاوف غربية متعاظمة.

والصين هي أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة المباشرة بين الطرفين في 2019 أكثر من 200 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصينية الرسمية.

ومنحت الصين قروضاً وهبات ضخمة للعديد من دول القارة، لكنّها متّهمة بأنّها تستغلّ وضعها كجهة مانحة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية في هذه الدول.

وإريتريا التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لتورّطها في النزاع المسلّح الدائر في جارتها أثيوبيا، انضمّت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى الاستراتيجية الصينية العالمية للاستثمار.

وبالإضافة إلى أريتريا، تشمل جولة وانغ كلاً من كينيا وجزر القمر والمالديف وسريلانكا.