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إيلاف من الرباط: قال الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير إن برلين "تعتبر مخطط الحكم الذاتي ،الذي قدم في سنة 2007 ، بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" بشأن نزاع الصحراء، مذكرا بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الألماني الى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة، والتي أكد فيها أن "المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة"، مذكرا ب"دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب".

وثمن الرئيس الألماني عاليا مبادرة العاهل المغربي المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا".

ووجه الرئيس شتاينماير دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بـ "زيارة دولة إلى ألمانيا"، من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين".

وحرص الرئيس الألماني في رسالته على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي،مشيدا بالمساهمة الكبيرة للمغرب من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

في سياق ذلك، سجل الرئيس الالماني "الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها".

وقال "نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف".

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى القول "إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا".







