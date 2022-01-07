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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 178.250 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا و229 حالة وفاة، وفقًا لأحدث الأرقام.

ويقارن 179،756 إصابة و 231 حالة وفاة أمس الخميس، و189،846 و 203 هذا الوقت الأسبوع الماضي.

يوجد 18454 شخصًا في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا اعتبارًا من آخر إحصاء ، منهم 868 في أسرة تهوية.

وحصل ما يزيد قليلاً عن 35 مليون شخص على لقاح ثالث، مما يعني أنه تم تعزيز 61٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

معدل R

وارتفع معدل R، أو معدل التكاثر في إنكلترا ويقدر الآن بما يتراوح بين 1.2 و 1.5، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وهذا يعني أن كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس التاجي سوف يصيبون في المتوسط ، ما بين 12 و15 آخرين.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه "أسابيع قليلة صعبة قادمة" حيث تتعامل مع موجة من حالات أوميكرون.

وفي حديثه خلال زيارته إلى مستشفى كينغز كوليدج في جنوب لندن، حذر ساجد جاويد من "أوقات عصيبة" للخدمات الصحية. وأضاف أن "أفضل شيء" يمكن أن يفعله الناس هو الحصول على جرعة معززة.

وقال: "نحن نعلم الآن أن أوميكرون أقل حدة .. ونعلم بالتأكيد أنه بمجرد أن تتعزز فرصتك في دخول المستشفى، تظهر آخر تحليلاتنا، ما يقرب من 90٪ أقل مما كانت عليه مع دلتا".

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