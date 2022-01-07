قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: تؤدي المسيرات دورًا في كل معركة حديثة تقريبًا. من المراقبة إلى القتال المباشر، أعادت هذه الطائرات من دون طيار تشكيل طريقة خوض الحروب. في ما يأتي بعضها، وهي مسيرات يمكن اعتبارها الأفضل، بحسب تقرير نشره موقع "ناشونال إنترست" الأميركي.

مسيرّة فتاكة: MQ-9 Reaper و GD Avenger

MQ-9 Reaper مسيّرة مسلحة تخدم في الخطوط الأمامية للقوات الجوية الأميركية. صُممت لتكون طائرة متابعة لطائرة MQ-1 Predator السابقة، ويمكنها حمل المزيد من الذخائر التي تتيح لها أداء دور "الصياد" الفتاك. وفي حين أن Predator يمكن أن تحمل فقط صاروخي Hellfire أو قنابل صغيرة، يمكن مسيرة Reaper حمل ضعف كمية هذه الصواريخ والقنابل.

مسيرّة MQ-9 Reaper الفتاكة

تعد مسيرة GD Avenger التي تعمل بالطاقة النفاثة بمزيد من التحمل وحمل الذخائر، بحيث تكون قادرة على حمل حتى 1000 رطل من القنابل. حصلت القوات الجوية الأميركية على عدد محدود من هذه المسيرات لاختبارها، لكن نظرًا لأنها لم تمنح ترقية كبيرة في القدرة على البقاء في المجال الجوي المتنازع عليه، لم يتم اعتمادها كمسيرة متابعة. على هذا النحو، تبقى MQ-9 Reaper المسيرة الرئيسية التي تستخدمها القوات الأميركية.

مسيرة مراقبة طويلة المدى: RQ-4 / MQ-4 Global Hawk

Global Hawk مسيرة قديمة، أطلقت أول مرة في 1998، ولا تزال رائدة في مجال المسيّرات من خلال التحسينات المستمرة. تتضمن أجهزتها رادارات للمسح الضوئي النشط وأجهزة استشعار محوّرة محسّنة وغيرها. نظرًا لأن RQ-4 تؤدي دورًا مشابهًا في الاستطلاع الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخبارية للطائرة U-2، فلا يتوفر الكثير من المعلومات حول مساهمتها في الجهود العسكرية الحالية.

مسيرة المراقبة طويلة المدى MQ-4 Global Hawk

لكن مع استمرار شراء هذا النوع من المسيرات وترقيته، من الإنصاف القول إن Global Hawk لا تزال هي الأفضل في العالم. وقد أثبتت أيضًا موثوقيتها مرات لا تحصى خلال العقدين الماضيين، وبما أن الموثوقية هي سمة أساسية للمسيرات، فإن سجل Global Hawk يجعلها رائدة على مستوى العالم.

مسيّرة تقليدية: EA-18 Growler

لطالما استخدمت الطائرات التقليدية المحولة كطائرات بدون طيار، مع ذلك، فإن اختبار الطيران الأخير لمسيرة EA-18 Growlers يظهر إمكانات لا تصدق، حيث أن مهام الحرب الإلكترونية وتدمير الدفاعات الجوية للعدو خطيرة بشكل لا يصدق لأنها تتطلب غالبًا الطيران فوق دفاعات العدو الجوية أو قربها.

مقاتلة EA-18 Growler قبل تحويلها إلى مسيّرة

ربما يكون تحويل البحرية الأميركية لمثل هذه الطائرات إلى مسيّرات مميتًا. ومع ذلك، لم يتم عرض Growlers المسيرة كاملة للخدمة حتى الآن، حيث كانت الطائرة لا تزال مأهولة بالفعل للهبوط والإقلاع خلال اختبار فبراير 2020 الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة. بغض النظر، تقدم Growler "غير المأهولة" واحدة من أكثر الطائرات المسيرات نضجًا من الناحية التكنولوجية في التطوير اليوم.