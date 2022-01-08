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إيلاف من لندن : فيما يعقد البرلمان العراقي الجديد غدا الاحد أولى جلساته فقد لمح الصدر الى تمكنه من تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلةوتضم قوى سنية وكردية ..فيما ضمن الحلبوسي ولاية ثانية لرئاسة البرلمان.

وقبل ساعات من التئام البرلمان العراقي الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي فقد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز فيها ا اي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة ملمحا بقوة الى تمكنه من تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مساء الجمعة تابعتها "ايلاف" إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)" في اشارة الى ماكشف عنه القيادي في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عائد الهلالي عن تفاصيل اجتماع عقد في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس .. موضحا في تصريح صحافي إن "شخصيات من دولة خارج العراق وصلت وعقدت اليوم اجتماعا مع الإطار التنسيقي لبحث التحالف مع الكتلة الصدرية قبيل جلسة البرلمان المقرر عقدها الاحد وذهب جزء منه إلى مدينة النجف للقاء الصدر لغرض تقريب وجهات النظر واعلان تحالف بين الطرفين: الإطار والتيار لإعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستشكل الحكومة" " حيث يُعتقد ان الوفد هو أيراني.

تغريدة الصدر عن تحالفه مع قوى فائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر

وأضاف الصدر في تغريدته "إرادة الشعب هي (حكومة أغلبية وطنية) وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة.. لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه".

ويشير الصدر بهذه الكلمات الى تحالفه مع تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعدا) وتحالف عزم بقياد خميس الخنجر(14 مقعدا+) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني (31 مقعد ) اضافة الى ائتلاف تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني (5 مقاعد) من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا ومع اضافة 73 مقعدا حصل عليها التيار الصدري فان مجموع الكتلة الاكبر ستضم مع انضمام فائزين مستقلين آخرين حوالي 175 مقعدا بينما تحتاج الكتلة الاكبر لتمرير الحكومة المقبلة نصف عدد النواب زائدا واحد اي 165 عضوا .

وحذر الصدر من ان "أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله وأحسنوا ولا تخلطوا الأوراق فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو (الوطن) وحب الوطن من الإيمان.. ولن نركع إلا لله".

الاطار الشيعي يحذر الصدر

واثر ذلك دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري الصدر الى تحالف يُشكل الكتلة الأكبر.

وقال الاطار في بيان تابعته "ايلاف" انه "ناقش الجمعة قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبّر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية". ودعا "جميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر (الشيعة) وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية".

واثر ذلك حذر عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي من ان ترك تحالفه خارج الحكومة المقبلة انتحار سياسي مشيرا في تصريح لوكالة شفق نيوز تابعته "ايلاف" الى ان منصب رئيس الوزراء اصبح عرف دستوري انه للمكون الشيعي كما رئاسة الجمهورية للمكون الكردي والبرلمان للمكون السني وبالتالي لا يمكن ان يستأثر بها فريق على حساب إخوته من ذات المكون".

واعتبر الحمامني "ترك تحالف الاطار التنسيقي الشيعي خارج التشكيلة الحكومية المقبلة انتحار سياسي وعواقبه خطيرة على مستقبل البلاد" بحسب قوله.

وترى مصادر عراقية صعوبة تشكيل تحالف من التيار الصدري والاطار الشيعي نظرا للخلافات بينهما حول شكل الحكومة المقبلة فيما ستكون "أغلبية" كما يريدها الصدر أم "توافقية" كما يصر عليها الاطار الشيعي. وفي هذا الاطار قال صلاح عبد الرزاق القيادي في الاطار الشيعي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "ايلاف" ان الصدر"لايعترف بالاطار ولا يعير له اي اهتمام كما انه يخاطب قيادييه باسماء تنظيماتهم وليس كقياديين في الاطار".

يشار الى ان الاطار الشيعي يضم كلا من : نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

الحلبوسي الى ولاية ثانية

ويبدو ان زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي قد ضمن التجديد له لولاية ثانية برئاسة مجلس النواب بعد اتفاق القوى السنية على ترشيحه باعتبار ان هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني.

وأكد النائب مشعان الجبوري عضو تحالف عزم بزعامة الخنجر المتحالف مع الحلبوسي الاتفاق خلال اجتماع لتحالفه على تأييد الاتفاق مع تقدم المتضمن التجديد لرئاسة الحلبوسي.

وقال في تغريدة على تويتر"خرجنا الآن من اجتماع لنواب عزم وجددنا خلاله ثقتنا بالشيخ خميس الخنجر وأعدنا التأكيد على تفويضنا السابق له على كل ما له علاقة بتسمية الرئاسات و الحكومة وايدنا اتفاقه مع تقدم المتضمن التجديد لرئاسة الحلبوسي" للبرلمان.

وفي تصريحات تلفزيونية اشار الجبوري الى ان تحالف عزم مع تقدم سيكون تحت مسمى "بالعزم نتقدم" ويأتي استجابة لرغبة المجتمعين الدولي والعربي وتطلع ابناء المكون السني لاعمار مدنه المدمرة في المعارك لتحريرها من سيطرة داعش.

وتأتي هذه التطورات فيما يجري وفد كردي يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري القيادي في الحزب وزير الخارجية الاسبق منذ امس في بغداد مباحثات مع القوى السياسية الشيعية والسنية حول تفاهمات تسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد في دورته الخامسة اضافة الى تسمية الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة .

جدول أعمال الجلسة البرلمانية الاولى

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم جدول أعمال جلسته الأولى المقررة غدا الأحد.

وستفتتح الجلسة التي ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش صباحا) بالسلام الجمهوري ثم تلاوة ايات من القرآن الكريم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

يعقب ذلك القاء الأمين العام لمجلس النواب كلمة للترحيب بالنواب وقراءة أسماء الحضور ثم يتولى رئيس السن إدارة الجلسة وسيكون الرئيس الأسبق لمجلس النواب محمود المشهداني ومن ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية قبل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان (سني) ونائبيه الاول (شيعي) والثاني (كردي).