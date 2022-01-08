قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: وصل عدد الموقعين على عريضة التماس لإلغاء وسام الفروسية الذي مُنح في الأوان الأخير لرئيس الوزراء العمالي البريطاني الأسبق توني بلير إلى مليون توقيع في ستة أيام فقط.

وحصل بلير على رتبة "رفيق فارس لأفضل وسام في الرباط" ، وهو أقدم وسام الفروسية البريطاني الأقدم ، في قائمة التكريمات للعام الجديد. لكن تكريم رئيس الوزراء السابق أثار الجدل.

قرار الملكة

وكان التعيين اختيارا شخصيا من قبل الملكة ولم يتم إشراك رئيس الوزراء المحافظ الحالي بوريس جونسون في اتخاذ القرار.

لكن العريضة تشكو من أن دوره في حرب العراق يجعله "مسؤولاً شخصياً" عن العديد من القتلى وتتهمه بارتكاب "جرائم حرب".

وقال زعيم حزب العمال الحالي، السير كير ستارمر، إن السير توني الذي كان في السلطة من 1997 إلى 2007، "استحق" وسام الفروسية.

ودافع ستارمر ، عن سجل سلفه، وقال إن هذا التكريم يستحق، وسلط الضوء على إنجازات بلير بما في ذلك توفير الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وإنشاء مراكز البداية المؤكدة للعائلات وجهوده في عملية السلام في أيرلندا الشمالية".

وقال وزير في حكومة المحافظين الحالية إنه "من الصواب" مكافأة رئيس الوزراء السابق، الذي فعل "الكثير من الأشياء الجيدة" للمملكة المتحدة.

تغريدة غوردون

وبعد ظهر يوم أمس الجمعة، غرد النائب عن حزب العمال ريتشارد بورغون: "إنه يقول الكثير عن الخطأ في نظامنا عندما تم تكريم توني بلير بعد أن كان أحد المهندسين البارزين في حرب العراق ، بينما تم تكريم جوليان أسانج ، الذي كشف جرائم الحرب في العراق ، بانه يواجه تسليم المطلوبين للولايات المتحدة والسجن مدى الحياة".

وكانت عريضة نشرها أنغوس سكوت على موقع change.org تقول إن السير توني "تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لكل من دستور المملكة المتحدة ونسيج مجتمع الأمة" أثناء توليه منصبه.

وأضافت العريضة: "لقد كان مسؤولاً شخصياً عن التسبب في مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود في نزاعات مختلفة. ولهذا وحده يجب أن يحاسب على جرائم الحرب".

الأقل استحقاقا

وتابعت: "توني بلير هو الشخص الأقل استحقاقا لأي تكريم عام ولا سيما أي شيء تمنحه جلالة الملكة".

ويشار إلى أنه نظرا لأن وسام فرسان الرباط يتم منحه كهدية شخصية من قبل الملكة، فلا يمكن للجنة مصادرة الشرف أن توصي بتجريد أي شخص من وسام الفروسية الممنوح له.

ويمكن للجنة أن تنظر فقط في التكريمات التي تقررها الحكومة، لأسباب مثل ارتكاب المتلقي لجريمة أو الإساءة إلى نظام التكريم.

وأضاف أنغوس سكوت: "لكي يكون لهذه العريضة أي فرصة للتأثير، يجب أن نتحد جميعًا لدفعها أكثر من مليون توقيع. لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا إذا قام كل واحد منكم بـ "جزئه" لمشاركة العريضة على أوسع نطاق ممكن، مع كل شخص تعرفه وتشجيعه على فعل الشيء نفسه ".

منصة التغيير

يذكر أنه يتم النظر في الالتماسات على موقع البرلمان للمناقشة من قبل النواب إذا تجاوزوا 100000 موقع ، لكن الالتماسات على موقع Change.org ، التي تصف نفسها بأنها "منصة التغيير العالمية" ، ليس لها أكثر من قوة أخلاقية.

وكان بلير، الذي غادر 10 داونينغ ستريت منذ أكثر من 14 عامًا، واحدًا من ثلاثة تعيينات جديدة في وسام الرباط أعلنها القصر. مثل هذه التحركات هي هدية من الملكة دون مشورة رئيس الوزراء. وهم مدى الحياة.

ومن بين أولئك الذين دعموا الالتماس روز جنتل، التي قُتل ابنها غوردون البالغ من العمر 19 عامًا في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في البصرة عام 2004. وقالت لصحيفة (ديلي ريكورد) إنها كتبت إلى لجنة التكريم لتسأل لشرح لقب فارس بلير.

وقالت: "بدلاً من الوقوف أمام الملكة التي تُجعله "سير" مع تلك الابتسامة الغبية على وجهه، سيكون من الأفضل له الذهاب إلى المقبرة والوقوف أمام قبر ابني ليرى ما فعله".

تكريم بوش

يذكر أنه في عام 2009، قدم الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش للسير توني وسام الحرية الرئاسي - وهو أعلى وسام مدني أميركي - على "جهوده لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام في الخارج".

ووصف بوش حليفه في حرب العراق بأنه "زعيم استثنائي" تعامل مع "التحديات التاريخية بإصرار كبير".

وكان تقرير شيلكوت لعام 2016 حول حرب العراق قال إن حكومة السير توني قد اختارت الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل استنفاد جميع الخيارات السلمية لنزع السلاح.