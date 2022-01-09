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إيلاف من لندن: تستعد الحكومة البريطانية لتقليص فترة عزل كورونا من سبعة أيام إلى خمسة، بشرط أن تكون الخطوة مدعومة من قبل الخبراء والعلماء. والمسؤولين في الأمن الصحي.

وقال وزير التعليم نديم زهاوي إن قضية تقليص العزل يجري تدارسها في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، وشدد على أنه يتعين على الحكومة أن تكون "حذرة" بشأن إحداث التغيير، وسوف تذعن لقرار وكالة الأمن في هذا الشأن.



وأقر زهاوي أن هذه الخطوة ستخفف من تأثير أعداد كبيرة من الأشخاص المعزولين بفيروس كورونا، حيث تفشي متغير أوميكرون Omicron يشير إلى أرقام حالات يومية غير مسبوقة.

وقال الزهاوي "سيساعد بالتأكيد في تخفيف بعض الضغوط على المدارس والقوى العاملة المهمة وغيرها، لكنني سأكون مدفوعا بنصيحة الخبراء والعلماء حول ما إذا كان علينا الانتقال إلى خمسة أيام من سبعة أيام".

نتيجة خاطئة



ونوه الوزير البريطاني في حديث لقناة (سكاي نيوز) إلى أن "ما لا تريده هو خلق نتيجة خاطئة من خلال مستويات أعلى من الإصابة."

وأضاف الزهاوي: "آمل أن نكون من أوائل الاقتصادات الكبرى التي تظهر للعالم كيف تنتقل من جائحة إلى متوطن، ثم نتعامل مع هذا مهما طال الوقت، سواء كان ذلك خمسة، ستة، سبعة، أو 10 سنين."

وتأتي تعليقات زهاوي بعد أن نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عنه قوله إنه إذا أوصت وكالة الأمن الصحي البريطانية بالخطوة فسيكون ذلك "مفيدًا".



قواعد العزل الحالية؟



يذكر أنه في الوقت الحالي، يمكن للأشخاص في إنكلترا الذين ثبتت إصابتهم إنهاء فترة عزلهم إذا تلقوا اختبار التدفق الجانبي السلبي في اليومين السادس والسابع، مع إجراء الاختبارات بفاصل 24 ساعة، وإذا استمر اختبارهم إيجابيًا، فعليهم البقاء في عزلة لمدة 10 أيام.

وكان تم تقديم هذا التغيير قبل عيد الميلاد مباشرة، ولكن كانت هناك دعوات للحكومة للمضي قدمًا بسبب استمرار الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS وأماكن العمل وسط الانتشار المستمر لمتغير أوميكرون Omicron.



وأشار مؤيدو الخطوة إلى أن فترة العزلة في الولايات المتحدة هي خمسة أيام. ولكن في مذكرة الأسبوع الماضي، صرحت وكالة الامن الصحي البريطانية أننا "لا نقارن بين الإعجاب" عند المقارنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ونوهت إلى أنه في المملكة المتحدة، تبدأ "ساعة" العزلة الذاتية عندما يبدأ الشخص في ظهور أعراض كورونا أو يحصل على اختبار إيجابي، أيهما أقرب.

لكن في الولايات المتحدة، النصيحة هي أن تعزل نفسك لمدة خمسة أيام بمجرد حصولك على اختبار إيجابي "والذي قد يكون بعد بضعة أيام من ظهور الأعراض الأولى".



وتشير النمذجة إلى أن 10٪ إلى 30٪ من الأشخاص سيظلون معديين في اليوم السادس، "اعتمادًا على المدة التي حصلوا فيها بعد ظهور الأعراض على نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو نتيجة اختبار التدفق الجانبي، ونتيجة اختبار التدفق الجانبي في ذلك اليوم".

لذلك، قالت الوكالة إن تقييمها الحالي يجعل فترة العزل أقصر من سبعة أيام "سيكون لها نتائج عكسية". وأضافت أنه في بعض الأماكن - مثل المستشفيات - "يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم نقص الموظفين إذا أدى إلى إصابة المزيد من الأشخاص".





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