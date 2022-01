قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف من لندن: غاب وزير التسوية والإسكان والمجتمعات البريطاني مايكل غوف عن موعد مقابلة مع إذاعة بي بي سي 4، صباح الإثنين بعد أن علق في مصعد.

وكان من المفترض أن يظهر الوزير على الراديو في الساعة 8.10 صباحًا، لكنه كان عالقًا في ذلك الوقت في المصعد المتوقف عن العمل، في محطة إذاعة بي بي سي في وسط لندن.

وبعد إطلاق سراحه بعد نصف ساعة، قال الوزير غوف مازحاً إنّ الموظفين "نجحوا في رفع مستواي" وأطلقوا سراحه.

وقال مقدم البرنامج نيك روبنسون المستمعين أن السيد غوف كان عالقًا في المصعد "لبعض الوقت" لكنه "ظل مبتهجًا" وعرض إجراء المقابلة عبر الهاتف من داخل المصعد.

ليست مزحة

وقال روبنسون: "أتمنى أن أقول إن هذه مزحة، إنها ليست مزحة وليست مضحكة للغاية بالنسبة للسيد غوف ورجل الأمن".

وقال وزير التسوية والمجتمعات: "بعد أكثر من نصف ساعة في المصعد، نجحت في رفع مستواي، لذلك يسعدني أن أكون هنا".

كما قال غوف مازحاً أن هذه المحنة يمكن أن تعطي "ذخيرة" لكتاب السيناريو W1A وهو المسلسل التلفزيوني الهزلي الذي يسخر من إدارة بي بي سي.

بعد إبلاغه بأن هاشتاغ #حرروا غوف، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الإسكان: "أظن أن هناك عددًا أكبر من الأشخاص يأملون في أن أكون مسجونًا لفترة أطول".

وقال وزير التسوية والمجتمعات في وقت لاحق إنه أرسل رسالة نصية إلى رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب ليتم تحريره من المصعد.

مسلسل W1A

وعلى صلة، فإنّ غوف، قال في حديث لراديو LBC: "أتحدث إليكم من مقر بي بي سي BBC News Broadcasting House ولكن في مشهد، ربما أعتقد أنه أكثر ملاءمة لمسلسل The Thick Of It أو W1A ، لقد حوصرت في مصعد BBC لمدة نصف ساعة بين 7.45 و 8.15".

وأضاف: "ولكن بفضل المساعي الحميدة لبرنامج Today، على بي بي سي 4، وأيضًا بفضل الرسائل النصية التي أرسلتها إلى رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، تحررت".

وأضاف: "لقد تأكّد من إرسال فريق هندسة فني لإصلاح العطل. كما أشار أحدهم، على الرغم من أنه كان علينا الانتظار نصف ساعة، فقد تم (تسويتي) في النهاية".

وقال الوزير البريطاني: إن صعود الدرج من المبنى كان "نصيحة جيدة للغاية من وجهة نظر الصحة والسلامة".

وإذ ذاك، اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد الحادث، حيث قال متحدث: "نأسف لأن السيد غوف علق في أحد مصاعدنا، لكننا سعداء لأنه تمكن لاحقًا من المشاركة في المقابلة".