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إيلاف من لندن: رأى ما يقرب من نصف أعضاء حزب المحافظين أن ريشي سوناك وزير الخزانة سيكون زعيم حزب أفضل من بوريس جونسون.

وأظهر استطلاع أجراه يوغوف - YouGov مع أعضاء حزب المحافظين كيف أن الحماس لبوريس جونسون زعيم الحزب في السنة الأولى من رئاسته للوزراء يتضاءل الآن، حيث يتساءل الأعضاء عما إذا كان وزير الخزانة ريشي سوناك أو وزيرة الخارجية ليز تروس قد يكونان احتمالية أفضل في 10 داونيتغ ستريت.

سوناك يتقدم



ويعتقد ما يقرب من نصف جميع أعضاء حزب المحافظين أن ريشي سوناك (42 عاما) ذو الأصول الهندية، سيكون زعيمًا أفضل ويمكن أن يفوز بمقاعد في الانتخابات المقبلة أكثر من بوريس جونسون، وفقًا لاستطلاع حصري لشبكة (سكاي نيوز).

يذكر أن حزب المحافظين الحاكم يضم نحو 180 ألف عضوا، بينما حزب العمال المعارض يضم في عضويته نحو 485 ألف عضوا.

ويعتقد ثلث أعضاء حزب المحافظين الآن أن جونسون يجب أن يتنحى كزعيم لحزب المحافظين. كما أن ما يقرب من أربعة من كل 10 يقولون إنهم يعتقدون أنه يقوم بعمل سيئ.



وتشير كلتا النتيجتين إلى زيادة كبيرة في السخط بين أعضاء حزب المحافظين مقارنة بالمرحلة المبكرة من الوباء.

وجاءت النتائج في استطلاع YouGov لـ 1،005 من أعضاء حزب المحافظين الذي تم إجراؤه بين 30 ديسمبر و6 يناير، وهو أول استطلاع من نوعه منذ يوليو 2020.



ماذا يكشف الاستطلاع؟

نزاهة رئيس الوزراء



وتكشف البيانات كيف أن الحماس الهائل لجونسون في السنة الأولى من رئاسته للوزراء يتضاءل الآن، حيث يتساءل الأعضاء عما إذا كان السيد سوناك أو وزيرة الخارجية ليز تروس قد يكون احتمالية أفضل في مقر 10 داونينغ ستريت.



ويمثل الاستطلاع إشكالية بالنسبة لجونسون، إذ أن سمعته كفائز في التصويت تتعرض الآن للطعن من قبل حزبه، حيث قال أقل من ربع الأعضاء إن رئيس الوزراء سيكون أكثر نجاحًا من السيدة تروس في الانتخابات العامة المقبلة ذ، وقال 16٪ فقط ذلك سيكون أداؤه أفضل من السيد سوناك.



ووجد الاستطلاع أن نسبة الذين يعتقدون أن جونسون يعمل "بشكل جيد" كرئيس للوزراء قد انخفضت من 85٪ في يوليو 2020 إلى 61٪ اليوم، بينما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أنه يقوم بعمل "سيئ" إلى 38٪، ارتفاعًا من 5٪. .



وفي إشارة إلى أن الأسئلة حول نزاهة رئيس الوزراء بدأت تؤثر على وجهة نظر عضوية حزب المحافظين، قال 39٪ أنه لا يمكن الوثوق به ليقول الحقيقة، ليس أقل بكثير من 45٪ الذين قالوا إنه يمكن الوثوق به بالحقيقة.

وقد ترجم ذلك إلى تساؤلات بين أعضاء حزب المحافظين حول ما إذا كان ينبغي على جونسون البقاء في منصبه. بينما يعتقد 59٪ أنه يجب أن يظل زعيما لحزب المحافظين، قال 34٪ أنه يجب أن يتنحى.



وتقول قناة (سكاي نيوز) اعتمادا على نتائج الاستطلاع إنه بغض النظر عن وجهة نظرهم الفردية، من الواضح أن هناك شكوكًا في أن السيد جونسون سيصل إلى الانتخابات المقبلة في 2023 أو 2024، ويقول 47٪ أنه من المرجح أن يكون زعيمًا في المرة القادمة التي تذهب فيها البلاد إلى صناديق الاقتراع ، ويقول 45٪ إنه غير مرجح.



من بديل جونسون؟



وعندما سئلوا عمن يريدون أن يحلوا محل جونسون في حالة تنحيه، بدا من الإجابات في الاستطلاع أن سوناك وتروس متقدمين بفارق كبير عن المنافسين المحتملين.

ويأتي وزير الخزانة سوناك في المقدمة بنسبة 33٪ من الأصوات، والسيدة تروس 25٪، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت 8٪ ، ووزير التسوية مايكل غوف 6٪ ، وساجد جاويد 5٪ ، وبريتي باتيل مشتركة مع دومينيك راب بنسبة 4٪.

ويعتقد ما مجموعه 46٪ من أعضاء حزب المحافظين أن سوناك سيكون زعيم حزب المحافظين أفضل من جونسون، وأسوأ منه بنسبة 16٪ ، بنسب متطابقة - 46٪ - يعتقدون أنه سيفعل أفضل من جونسون ضد حزب العمال في الانتخابات.

وكان أداء وزيرة الخارجية ليز تروس كذلك تقريبًا: 39٪ يعتقدون أن السيدة تروس ستكون أفضل من جونسون و 22٪ أسوأ ، مع 33٪ يعتقدون أنها ستعمل بشكل أفضل ضد حزب العمال في الانتخابات المقبلة و 24٪ أسوأ.

