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إيلاف من الرباط: توفي في القاهرة ليلة امس الاحد الدبلوماسي المغربي محمد العربي الداودي عن عمر يناهز 85 عاما ، وذلك بعد عناء طويل مع المرض .

وووري الداودي الثرى اليوم في احدى مقابر العاصمة المصرية .وهو من مواليد مدينة طنجة ( شمال المغرب) ، وتابع دراسته الثانوية في "المعهد الرسمي" في تطوان قبل ان يلتحق بجامعة القاهرة لدراسة العلوم الاجتماعية .

ويعد الدودي من الرعيل المغربي الاول الذي التحق بالدراسةً في الجامعات المصرية .

وعقب تخرجه من الجامعة التحق الداودي بوزارة الخارجية المغربية حيث عمل مستشارا دبلوماسيا في سفارات المغرب بالقاهرة، والاردن، وتونس، قبل ان يلتحق بجامعة الدول العربية في تونس ثم القاهرة. وعمل بعد ذلك ممثلا للجامعة في غانا ثم بعد ذلك عين مرتين سفيراً للجامعة العربية في مدريد، قبل أن يتقاعد ويستقر مع اسرته في القاهرة.

والداودي متزوج من سيدة مصرية،و أب لولدين هما هشام ووليد .





