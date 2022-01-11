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كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على خلفية توتر دولي مع روسيا.

وقال "لقد آن الأوان للتوصل الى اتفاق ينهي الصراع ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة" رباعية وذلك لدى استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

لم توضح الرئاسة طبيعة هذه القرارات مضيفة في الوقت نفسه أن المفاوضات تناولت أيضا الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل "وقف التصعيد" على الحدود الأوكرانية حيث حشدت روسيا عشرات آلاف العناصر.

صيغة النورماندي

وكانت أوكرانيا دعت في السابق مرات عدة الى مثل هذه القمم الرباعية المسماة "صيغة النورماندي"، وهي اقتراحات رفضتها موسكو عموما متهمة كييف بعدم تطبيق اتفاقات السلام الموقعة في مينسك وتم التفاوض عليها بوساطة فرنسية-ألمانية في 2015.

وكانت القمة السابقة من صيغة النورماندي، عقدت في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2019، أتاحت إحراز تقدم خجول، لكن عملية السلام وصلت مجددا الى مأزق فيما أوقعت الحرب في شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

في الأشهر الماضية، تصاعدت حدة التوتر، فجأة مع اتهام الغرب لروسيا التي تعتبر العرابة العسكرية للانفصاليين بالتحضير لهجوم ضد اوكرانيا وهو ما نفته موسكو.

من جهتها، ترغب روسيا بضمانات غربية حول وقف توسيع حلف شمال الأطلسي الى حدودها خصوصا الى اوكرانيا.