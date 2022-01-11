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إيلاف من بيروت: في الآونة الأخيرة، وللمرة الأولى، تمت إضافة الولايات المتحدة إلى قائمة "الديمقراطيات المتراجعة"، من قبل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقره ستوكهولم. كما ذكرت منظمات أخرى مماثلة أن المؤسسات الديمقراطية للولايات المتحدة قد تأكلت.

جهود الرئيس السابق دونالد ترمب لتقويض شرعية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي حملة بلغت ذروتها في تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول قبل عام، تلوح في الأفق في هذه التقييمات.

يخشى كثيرون - بمن فيهم كبار الضباط العسكريين - حدوث انقلاب على الأراضي الأميركية. يعتبر بعض الخبراء أن التمرد نفسه كان محاولة انقلاب. منذ ذلك الحين، تبنى بعض حلفاء ترمب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، علانية فكرة الانقلاب العسكري، ويجادل مراقبون سياسيون بارزون الآن بأن الديمقراطية الأميركية غارقة في أزمة دستورية وأن "الانقلاب الآتي حدث بالفعل".

فهل يقبل الأميركيون الاستيلاء بالقوة على الدولة؟

مبرر.. غير مبرر

منذ عام 2010، طرح الاستطلاع سؤالاً نصه: "يقول بعض الناس إنه في بعض الظروف يكون من المبرر لجيش هذا البلد أن يستولي على السلطة عن طريق انقلاب عسكري. برأيك، هل يمكن تبرير الانقلاب العسكري عندما يكون هناك الكثير من الفساد؟" يمكن للمجيبين الإجابة إما "نعم، سيكون مبررًا" أو "لا، لن يكون هناك ما يبرره".

لسنوات عدة، قالت أقلية كبيرة من الأميركيين، تزيد قليلاً على 1 من كل 4، "نعم، سيكون الانقلاب العسكري مبررًا". استطلاع عام 2021 أنتج شيئا مختلفا.

فقد زادت نسبة الأميركيين المستعدين لتحمل الانقلاب من 28 في المئة في عام 2017 إلى 40 في المئة في عام 2021. هذه زيادة بنسبة 43 في المئة، وهي أعلى معدل شهدناه في الولايات المتحدة منذ طرح السؤال قبل أكثر من عقد من الزمان.

نها أيضًا واحدة من أكبر الزيادات التي شهدناها في هذا المقياس عبر الأميركتين. مقارنة بالدول الأخرى التي ندرسها، تحتل الولايات المتحدة الآن مرتبة قريبة من الوسط في هذا المقياس، أعلى قليلًا من البرازيل والمكسيك، وهما البلدان اللذان لهما تاريخ حديث نسبيًا من الحكم الاستبدادي.

مدهشة أكثر

هناك نتيجة أخرى مدهشة، وهي أن التسامح مع الانقلابات أصبح مختلفًا تمامًا بحسب الحزب. في كل جولة من جولات الاستطلاع الأربع السابقة، اختلفت نسبة الديمقراطيين وحصة الجمهوريين الذين اعتقدوا أن الانقلاب العسكري يمكن تبريره بأقل من 10 نقاط مئوية. في عام 2017، كانت الفجوة نقطتين مئويتين فقط، مع موافقة 31 قي المئة من الجمهوريين و 29 في المئة من الديمقراطيين. اتسع هذا الانقسام بشكل كبير في عام 2021. الآن، يعبر 54 في المئة من الجمهوريين عن التسامح تجاه الاستيلاء العسكري على الدولة، مقارنة بـ 31 في المئة فقط من الديمقراطيين.

من الأسئلة الأخرى في الاستطلاع سؤال للمستجيبين عما إذا كانوا "يثقون في الانتخابات في هذا البلد"، يوثق أيضًا الفجوة المتزايدة بين الأحزاب. أولئك الذين يتعاطفون مع حزب الرئيس الحالي يثقون في الانتخابات أكثر قليلاً، لكن في هذه الجولة، اتسعت الفجوة بشكل كبير.

في عام 2021، أفاد 79 في المئة من الديمقراطيين بأنهم يثقون في الانتخابات بينما فعل 27 في المئة فقط من الجمهوريين. هذه فجوة تبلغ 52 نقطة مئوية - فرق كبير عن 14 نقطة مئوية قبل عامين فقط، في عام 2019، عندما قال 40 في المئة من الديمقراطيين و 54 في المئة من الجمهوريين إنهم يثقون في الانتخابات.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن بوست" الأميركية.