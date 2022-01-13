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أوسلو: اعتبرت لجنة نوبل النروجية أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.

وقالت اللجنة في رسالة لوكالة فرانس برس "بصفته رئيساً للوزراء وحائزاً على نوبل للسلام، أبيي أحمد لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب النزاع.